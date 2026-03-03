logo
Podaci Centralne banke BiH: Blokirano više od 108 hiljada računa poslovnih subjekata

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
U BiH je u februaru blokirano 108.358 računa poslovnih subjekata, 195 više nego krajem prethodnog mjeseca, objavila je Centralna banka BiH.

Centralna banka - CBBiH Izvor: CBBH CU/CBBH CU

Do danas su 59.193 firme imale blokiran bar jedan račun, što je za 104 više nego prethodnog mjeseca.

I u ovom mjesečnom izvještaju o blokiranim računima u Registru transakcionih računa Banke, koji sadrži 4.387 stranica, osam više nego u prethodnom mjesecu, navedene su zadruge, opštine, sportske i zdravstvene organizacije, privredna preduzeća, agencije, udruženja, te subjekti koji se bave uslužnim djelatnostima.

Zaključno sa krajem januara prošle godine bila su blokirana 108.163 računa poslovnih subjekata, dok je 59.089 firmi imalo blokiran bar jedan račun.

U prvom izvještaju Centralne banke, objavljenom početkom novembra 2012. godine, broj blokiranih računa poslovnih subjekata u BiH iznosio je 58.038, dok su 35.694 firme imale bar jedan blokiran bankarski račun.

