Konvertibilna marka dobija svečano izdanje: Centralna banka BiH kreće u razvoj numizmatike

U Sarajevu su danas potpisani ugovori sa autorima tri najbolja idejna rješenja za razvoj numizmatike prijavljena na konkurs u susret obilježavanju 30 godina Centralne banke BiH.

Prva tri mjesta osvojili su Mladen Batković, Bojan Kalinić i Boris Jovanović, koji su sa guvernerom Centralne banke Jasminom Selimović potpisali ugovore.

Selimovićeva je rekla da će Centralna banka naredne godine obilježiti 30 godina svog uspješnog rada, a konkurs za izradu idejnog rješenja za razvoj numizmatike predstavlja prvi korak i najavu onoga što će biti prezentovano 2027. godine.

Prema njenim riječima, ovo je prvi put da se govori o numizmatičkim izdanjima u BiH, zbog čega je izrazila nadu da će se akcionari obradovati.

Ona je novinarima u Sarajevu izjavila da ova aktivnost Centralne banke doprinosi njenoj boljoj vidljivosti, te povjerenju u KM kao jedan od stubova monetarne politike u okviru valutnog odbora u BiH.

Prema njenim riječima, numizmatika je nešto što održava, ne samo vidljivost institucije koja to izdaje, nego je sastavni dio kulture vrijednosti koje postoje u BiH.

"Drago mi je da ćemo na taj način dati svoj doprinos društvenoj odgovornosti i krajnjoj misiji Centralne banke", poručila je Selimovićeva.

Zahvalivši Centralnoj banci za priliku da bude dio ove priče, prvonagrađeni Mladen Batković rekao je da mu je bilo zadovoljstvo učestvovati u konkursu i cijelom procesu izrade numizmatičke kovanice, te izrazio nadu da će javnost biti zadovoljna njenim izgledom.

Na konkurs je prijavljeno 29 rješenja, dok je 19 zadovoljilo uslove.

