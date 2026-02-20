logo
Konvertibilna marka dobija svečano izdanje: Centralna banka BiH kreće u razvoj numizmatike

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U Sarajevu su danas potpisani ugovori sa autorima tri najbolja idejna rješenja za razvoj numizmatike prijavljena na konkurs u susret obilježavanju 30 godina Centralne banke BiH.

Centralna banka BiH kreće u razvoj numizmatike Izvor: Samir Cacan, mondo.ba

Prva tri mjesta osvojili su Mladen Batković, Bojan Kalinić i Boris Jovanović, koji su sa guvernerom Centralne banke Jasminom Selimović potpisali ugovore.

Selimovićeva je rekla da će Centralna banka naredne godine obilježiti 30 godina svog uspješnog rada, a konkurs za izradu idejnog rješenja za razvoj numizmatike predstavlja prvi korak i najavu onoga što će biti prezentovano 2027. godine.

Prema njenim riječima, ovo je prvi put da se govori o numizmatičkim izdanjima u BiH, zbog čega je izrazila nadu da će se akcionari obradovati.

Ona je novinarima u Sarajevu izjavila da ova aktivnost Centralne banke doprinosi njenoj boljoj vidljivosti, te povjerenju u KM kao jedan od stubova monetarne politike u okviru valutnog odbora u BiH.

Prema njenim riječima, numizmatika je nešto što održava, ne samo vidljivost institucije koja to izdaje, nego je sastavni dio kulture vrijednosti koje postoje u BiH.

"Drago mi je da ćemo na taj način dati svoj doprinos društvenoj odgovornosti i krajnjoj misiji Centralne banke", poručila je Selimovićeva.

Zahvalivši Centralnoj banci za priliku da bude dio ove priče, prvonagrađeni Mladen Batković rekao je da mu je bilo zadovoljstvo učestvovati u konkursu i cijelom procesu izrade numizmatičke kovanice, te izrazio nadu da će javnost biti zadovoljna njenim izgledom.

Na konkurs je prijavljeno 29 rješenja, dok je 19 zadovoljilo uslove. 

(Srna)

Centralna banka BiH Numizmatika konvertibilna marka

