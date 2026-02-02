Januar donio nove gubitke: Od 2012. godine broj blokiranih računa firmi se skoro udvostručio

U BiH su u januaru blokirana 108.163 računa poslovnih subjekata, 149 više nego krajem prethodnog mjeseca, objavila je Centralna banka BiH.

Izvor: Who is Danny/Shutterstock

Do danas je 59.089 firmi imale blokiran bar jedan račun, što je za 57 više nego prethodnog mjeseca.

U ovom mjesečnom izvještaju navedene su opštine, sportske i zdravstvene organizacije, privredna preduzeća, zadruge, agencije, udruženja, te subjekti koji se bave uslužnim djelatnostima.

Zaključno sa krajem decembra prošle godine bilo je blokirano 108.014 računa poslovnih subjekata, dok su 59.032 firme imale blokiran bar jedan račun.

U prvom izvještaju Centralne banke, objavljenom početkom novembra 2012. godine, broj blokiranih računa poslovnih subjekata u BiH iznosio je 58.038, dok su 35.694 firme imale bar jedan blokiran bankarski račun.