Blokiran račun opštine Novi Grad

Blokiran račun opštine Novi Grad

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Račun opštine Novi Grad blokiran je zbog višegodišnjeg sudskog spora koji je pokrenulo fizičko lice, kojem se nakon presude duguje 650.000 KM, izjavio je načelnik Miroslav Drljača.

Srn2024-4-17_815723_0.jpg Izvor: Zora Savić/Srna

Prema njegovim riječima, Sud o tome prethodno nije obavijestio Opštinsku upravu, kao ni prijedorsku kancelariju Pravobranilaštva, koja zastupa Novi Grad u sudskim sporovima.

"Bili smo neprijatno iznenađeni prošle sedmice kada su naši službenici u banci htjeli da uplate sredstva. Banka nas je obavijestila da je račun blokiran", izjavio je Drljača novinarima.

On je objasnio da na osnovu prvostepene presude Osnovnog suda u Novom Gradu nije bilo finansijskih obaveza po opštinu Novi Grad, dok je u drugostepenom postupku nastala novčana obaveza.

"Mi smo uložili reviziju Vrhovnom sudu, koja još nije došla na red. To što smo podnijeli reviziju nije razlog za obustavu izvršnog postupka, međutim, ono što je praksa jeste da se sačeka presuda Vrhovnog suda", ukazao je Drljača.

Drljača je napomenuo da je ovo veliki finansijski udar na opštinu Novi Grad, te da će ovaj iznos biti jako teško nadoknaditi u ovoj godini.

"Obratio sam se nadležnima za pomoć u izmirenju obaveza. Ukoliko ne bude pomoći - plaćanja obaveza biće usporena", rekao je Drljača.

