Osumnjičen muškarac iz Novog Grada: Neovlaštenom prodajom vozila firmu oštetio za 449.000 KM

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Muškarac R. T. iz Novog Grada osumnjičen je da je kao odgovorno lice privrednog društva iz Kostajnice neovlaštenom prodajom vozila u vlasništvu firme oštetilo poslodavca za 449.000 KM.

Neovlaštenom prodajom vozila firmu oštetio za 449.000 KM Izvor: Shutterstock

Ovo lice se tereti da je 2023. godine prodavao vozila po cijeni manjoj od tržišne vrijednosti, pribavljajući protivpravnu imovinsku korist za sebe i za drugo privredno društvo kojem je prodavao vozila, saopšteno je danas iz Policijske uprave Prijedor.

Protiv R. T. danas je podnesen izvještaj prijedorskom Okružnom javnom tužilaštvu zbog sumnje da je počinio krivična djela nezakonito postupanje u privrednom poslovanju, zloupotreba položaja odgovornog lica i zaključenje štetnog ugovora. 

(Srna)

Novi Grad zloupotreba

