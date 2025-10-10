logo
Optuženi za zloupotrebe u Prijedoru: Oštetili firme za desetine hiljada KM i koristili lažne diplome

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Tužilaštvo Prijedor podiglo optužnice protiv više osoba

Oštetili firme za desetine hiljada KM i koristili lažne diplome Izvor: GradPrijedor.com

Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv N.K. koja je kao odgovorno lice oštetila firmu "N.D." za više od 50.000 KM tako što je prilikom obračuna plata uvećavala iznos za pojedine mjesece sebi i još jednoj radnici.

U optužnici se navodi da je N.K. za pojedine mjesece za sebe i radnicu B.J. dostavljala duple obračune neto plata u dvije banke istovremeno, a te iznose je B.J. po prijemu novca predavala optuženoj.

N.K. se tereti da je počinila krivično djelo zloupotreba položaja odgovornog lica, čime je pribavila protivpravnu imovinsku korist veću od 50.000 KM.

Za ovo krivično djelo propisana je novčana i kazna zatvora od dvije do 10 godina, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.

Prijedorsko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv M.LJ. za pronevjeru, jer je na radnom mjestu u "T..." u Prijedoru zadržavala novac koji su korisnici usluga smještaja i medicinske njege, odnosno njihovi srodnici plaćali u gotovini i putem "Vestern juniona".

Optužnica je tereti da je sačinjavala i potpisivala duple račune na način da je račune na kojima su navedeni samo iznosi smještaja predavala knjigovođi, dok je te iste račune uvećane za dodatne troškove naplaćivala strankama i zadržavala razliku.

Za onoga ko protivpravno prisvoji novac koji mu je povjeren u radu u pravnom licu, a iznos pribavljene imovinske koristi prelazi 10.000 KM predviđena je kazna zatvora od jedne do osam godina.

Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv K.A. za falsifikovanje isprave, jer je kao vlasnik zanatsko-proizvodne i trgovinske radnje falsifikovao dokaz o izvršenim uplatama plata radnicima.

Protiv I.S. podignuta je optužnica za krivično djelo falsifikovanje isprave, jer jer pribavio diplomu o stečenom visokom akademskom zvanju sa 240 ECTS bodova i uvjerenje o završenom studiju i ove lažne javne isprave upotrijebio kao prave prilikom zasnivanja radnog odnosa za koji je predviđena visoka stručna sprema.

Za onoga ko preinači pravu ispravu i takvu ispravu upotrijebi Krivičnim zakonikom Republike Srpske propisana je novčana ili kazna zatvora do tri godine, a za onoga ko lažnu javnu ispravu upotrijebi kao pravu do pet godina.

Sve optužnice potvrdio je Osnovni sud u Prijedoru.

