Bihać: Određen pritvor 25-godišnjaku koji je zlostavljao dijete svoje partnerice

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Opštinski sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor dvadesetpetogodišnjem muškarcu čiji su inicijali O.E. zbog osnovane sumnje da je djetetu vanbračne partnerke nanio teške tjelesne povrede i zlostavljanjem narušio njegov psihički integritet.

Određen pritvor 25-godišnjaku koji je zlostavljao dijete svoje partnerice Izvor: Shutterstock

On se tereti da je počinio krivično djelo "teška tjelesna povreda" i krivično djelo "psihičko nasilje".

Pritvor je određen zbog opasnosti da će osumnjičeni uticati na svjedoke i uništiti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, kao i zbog opasnosti da će ponoviti krivično djelo, saopšteno je iz Tužilaštva Unsko-sasnkog kantona.

Tužilaštvo je otvorilo istragu protiv O.E. zbog postojanja osnova sumnje da je tokom februara u kući u kojoj živi djetetu nanio povrede koje mogu ugroziti njegovo opšte zdravstveno stanje, te postupao prema njemu na način koji vrijeđa ljudsko dostojanstvo.

MUP USK Bihać

