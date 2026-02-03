logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

I Zelenski u Epstinovim dokumentima: Osumnjičen za krijumčarenje žena i djece 1

I Zelenski u Epstinovim dokumentima: Osumnjičen za krijumčarenje žena i djece

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
1

Objavljeni dokumenti iz slučaja američkog finansijera Džefrija Epstina, optuženog za pedofiliju, pokazali su da je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski bio umiješan u krijumčarenje žena i djece, objavio je TASS.

I zelenski u Epstinovim dokumentima Izvor: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia

Zelenski se pominje u jednoj od objavljenih elektronskih poruka iz 2024. godine, a identiteti pošiljaoca i primaoca nisu objavljeni.

U poruci se tvrdi da je Zelenski bio umiješan u krijumčarenje žena i djece iz Ukrajine i da je možda povezan sa agentom za modele Žan-Lukom Brunelom.

TASS podsjeća da je Brunel optužen u Francuskoj 2020. godine za silovanje maloljetnika. On je izvršio samoubistvo u pritvoru, dok je čekao odluku suda.

"Zelenski, u svjetlu krijumčarenja ljudi koje se dešava u Ukrajini, a koje je namjestio Žan-Luk Brunel, želim da kompanija `Džej-Pi Morgan` sprovede istragu o Vašim sredstvima!", napisao je autor poruke.

Autor je postavio pitanje da li Zelenski namjerava da prekine krijumčarenje žena i djece, i zašto ukrajinski mediji ćute o tome.

Zelenski je pomenut u dokumentima i u kontekstu predsjedničkih izbora u Ukrajini 2019. godine, kada su Epstin i tadašnji slovački ministar spoljnih poslova Miroslav Lajčak dva dana nakon pobjede Zelenskog komentarisali izbore preko jedne od aplikacija za slanje poruka.

Epstin je tada istakao da djeluje da je dobra prilika da se "interveniše", dok je Lajčak izrazio sumnju u sposobnost Zelenskog da bude predsjednik Ukrajine.

Američki finansijer je u odvojenoj poruci istakao da bi "previranja u Ukrajini mogla da pruže brojne prilike".

Zelenski je u dokumentima pomenut najmanje nekoliko desetina puta.

Epstin je optužen za pedofiliju i izvršio je samoubistvo u pritvoru.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Volodimir Zelenski džefri epstin dokumenti krijumčarenje

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Mnk

Ma nije moguce, Zelenski? Najveci vojskovodja u novijoj istoriji istoriji covjecanstva. Nedaj se Vlodimire pravda je na tvojoj strani kao svih ovoh godina krvavog ratovanja!

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ