Tramp prijeti da će tužiti komičara zbog šale o Epstinu na Gremi nagradama

Autor N.D.
0

Američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je da će tužiti komičara Trevora Nou nakon što je ovaj tokom dodjele Gremi nagrada ispričao šalu o Trampu i Džefriju Epstinu.

profimedia-1071360877.jpg Izvor: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Noa je komentarisao:

„Pjesma godine, to je Gremi koji svaki umjetnik želi skoro isto koliko Tramp želi Grenland… pošto je Epstinovo ostrvo nestalo, pa mu je potrebno novo da se druži sa Bilom Klintonom".

Tramp je u reakciji na društvenim mrežama Truth Social napisao da nikada nije bio na Epstinovom ostrvu niti u njegovoj blizini, naglašavajući da su tvrdnje netačne i klevetničke, piše BBC.

„Noi, potpunom gubitniku, bilo bi bolje da razluči činjenice brzo. Spremi se, Noa, pozabaviću se tobom“, dodao je Tramp.

Poznato je da je Tramp poslovno sarađivao sa Epstinom, ali tvrdi da nije znao za njegove zločine i da su se razišli 2004. godine. Epstin je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji 2019. godine dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima i seksualnu eksploataciju maloljetnica. Nije zabilježeno da su Tramp ili Klinton bili optuženi ili da su boravili na Epstinovom privatnom ostrvu.

Tramp je posljednjih godina podnio više tužbi protiv medija, uključujući Njujork tajms, Vol strit žurnal i BBC, zbog, kako tvrdi, klevete i kršenja zakona o trgovini.

Trevor Noa, južnoafrički komičar i bivši voditelj sedmogodišnjeg programa „Dejli šou“ u SAD-u, dosad je poznat po oštrim satiričnim komentarima o političarima i javnim ličnostima.

Tagovi

Donald Tramp tužba Gremi džefri epstin

