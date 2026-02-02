Britanski lord podnio ostavku zbog veza sa Epstinom

Britanski lord Piter Mandelson kaže da je podnio ostavku na članstvo u Laburističkoj stranci zbog veza sa Džefrijem Epstinom.

Britanski lord Piter Mandelson kaže da je podnio ostavku na članstvo u Laburističkoj stranci, jer ne želi da "izaziva dalju sramotu" svojim vezama sa pokojnim osuđenim američkim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Piter Mandelson tvrdi da su navodi da je primao novac od Džefrija Epstina lažni.

"Ovog vikenda sam dodatno povezan sa razumljivom senzacijom oko Džefrija Epstina i osećam žaljenje i žao mi je zbog toga. Tvrdnje za koje vjerujem da su lažne, da me je plaćao prije 20 godina, a da o tome nemam nikakvu evidenciju niti se sjećam, moraću da istražim", naveo je Mandelson u svom pismu generalnom sekretaru Laburista, prenosi Bi-Bi-Si.

Dodao je da, "dok to radi, ne želi da nanese dalju sramotu Laburističkoj partiji", zbog čega je objavio da se povlači iz članstva u stranci.

"Želim da iskoristim ovu priliku da ponovim svoje izvinjenje ženama i devojkama čiji su glasovi trebali da se čuju odavno. Posvetio sam svoj život vrijednostima i uspehu Laburističke stranke i donoseći svoju odluku, verujem da postupam u njenom najboljem interesu", zaključio je Mandelson.

Prethodno je lord Mandelson rekao da ne zna da li su novoobjavljeni dokumenti autentični i ponovio je svoje žaljenje što je "ikada poznavao Epstina", i što je nastavio saradnju sa njim nakon što je on bio osuđen 2008. godine.

Nekadašnji britanski ministar, koji je prošle godine smenjen sa mjesta britanskog ambasadora u SAD, zbog svojih veza sa Epstinom, pojavio se u dokumentima koje je u petak objavilo američko Ministarstvo pravde.

Posljednji i najveći paket dokumenata u vezi sa Epstinom sastoji se od tri miliona stranica, 2.000 video zapisa i više od 180.000 fotografija.

Režiser filma "Melanija" grli djevojku na fotografiji iz dosijea Epstina

Bret Ratner, režiser dokumentarnog filma o prvoj američkoj dami Melaniji Tramp, grli djevojku na fotografijama iz dosijea Džefrija Epstina koje je Ministarstvo pravde SAD objavilo u petak.

Retner se može vidjeti kako sedi na sofi pored Epstina i dvije djevojke čija su lica zatamnjena.

Dokumentarni film "Melanija" je prvi Retnerov projekat otkako je optužen za seksualno zlostavljanje na vrhuncu pokreta #MeToo 2017. Retner je negirao optužbe.

Dokumenti ukazuju da je Epstin navodno isplatio 75.000 dolara lordu Mandelsonu u tri odvojene transakcije od po 25.000 dolara 2003. i 2004. godine.

Mandelsonove fotografije u donjem vešu takođe su otkrivene u najnovijoj tranši Epstinovih dosijea a na redigovanoj fotografiji vidi se kako stoji pored žene, čije se lice ne vidi, povodom čega je on izjavio da se ne seća ni žene, niti mesta i okolnosti u kojima je snimljena fotografija.

Reakcije laburista i konzervativaca

Poslanik Laburista Gordon Meki rekao je za Bi-bi-Si Radio 4 da će Epstinove žrtve biti "s pravom ogorčene" nedavnim otkrićima i da je lord Mandelson uradio "pravu stvar" time što je podneo ostavku na mjesto u Laburističkoj stranci.

Portparol Konzervativne stranke kritikovao je britanskog premijera Kira Starmera zbog toga što je "dozvolio Mandelsonu da podnese ostavku u Laburističkoj stranci umjesto da ga izbaci".

Imejlovi su otkrili da je Mendelson bio u kontaktu sa Epstinom nakon što je on bio osuđen 2008. godine, tako što mu je poslao niz poruka podrške.

Epstinova osuda iz 2008. godine bila je dio sporazuma o priznanju krivice koji je postigao na Floridi, kada je bio osuđen na 18 mjeseci zatvora nakon što se izjasnio krivim po dvije tačke optužnice, uključujući podvođenje djevojčica od čak 14 godina radi prostitucije.

Umro je 2019. godine u zatvorskoj ćeliji u Njujorku dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, a po zvaničnoj verziji u pitanju je bilo samoubistvo.

