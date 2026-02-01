Milioni stranica tajnih dokumenata: U Epstinovim spisima i ime preduzetnice porijeklom iz BiH

Ministarstvo pravde SAD-a je u petak objavilo više od tri miliona stranica dokumenata iz istražnih dosijea o Džefriju Epstinu, a među njima je u više navrata spomenuta Sana Alajmović, preduzetnica BiH porijekla.

Nju je američki časopis za biološke nauke "BioSpace" uvrstio na listu deset vodećih mladih inovatora, a ujedno je i direktorica kompanije Sigrid Therapeutics koja se bavi istraživanjem preparata za dijabetes.

Ona je iz Bosne i Hercegovine otišla u Švedsku sa porodicom zbog ratnih okolnosti.

U jednoj od nedavno objavljenih prepiski na stranici američkog Ministarstva pravde se, između ostalog, navodi:

"Dragi Džefri, u prilogu vam šaljem biografije i fotografije nekih djevojaka koje će prisustvovati sutrašnjem brunchu. Sve su studirale na Stockholm School of Economics i imaju između 23 i 28 godina. Poslaću vam dodatne biografije kako ih budem dobijala", objavio je Klix.ba.

U narednom piše da moli da se obavijesti Džefrija da su "uzbuđeni jer dolazi" te daje adresu hotela Kung Carl u Stockholmu.

"Žao nam je što nam se prošle subote niste mogli pridružiti, ali razumijem da imate gust raspored. Željela sam vas pitati da li imam vašu dozvolu da vas upoznam s gospodinom Stevenom Burrillom, osnivačem i izvršnim direktorom kompanije Burrill & Company, globalne kompanije u oblasti bioloških nauka", ističe se u jednom od mailova.

Napominje da je više puta govorio o Fondaciji Džefri Epstin te je zainteresovan za podršku najsavremenijim naučnim istraživanjima.

Detaljnije informacije nisu poznate u ovim prepiskama.

Ovi dokumenti su objavljeni na osnovu Zakona o transparentnosti Epsteinovih dosjea, donesenog nakon mjeseci javnog i političkog pritiska, koji obavezuje vlasti da otvore spise o preminulom finansijeru te njegovoj povjerljivoj saradnici i nekadašnjoj djevojci Ghislaine Maxwell.

Radi se o velikoj kolekciji materijala koje je Ministarstvo pravde SAD-a prikupilo u istragama protiv Džefrija Epstina i njegove mreže, finansijera koji je bio osuđen zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnica i optužen za trgovinu ljudima prije nego što je umro u zatvoru 2019. godine.

