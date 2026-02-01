logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi dokazi u slučaju Epstin: Isplate od 75.000 dolara na račune britanskog lorda Mendelsona

Novi dokazi u slučaju Epstin: Isplate od 75.000 dolara na račune britanskog lorda Mendelsona

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Pokojni finansijer i osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstin uplatio je 75.000 dolara na račune povezane sa Piterom Mendelsonom, članom Doma lordova britanskog parlamenta, pokazuju bankovni izvodi koje je objavilo američko Ministarstvo pravde.

Bankovni izvodi potvrđuju uplate Džefrija Epstina Piteru Mendelsonu Izvor: YouTube/screenshot/Barbarian GrungeScreenshot

Prema najnovijim dokumentima, između 2003. i 2004. godine, Epstin je imao tri odvojene uplate od po 25.000 dolara na račun Mendelsona, bivšeg britanskog ambasadora u SAD.

Mendelson je rekao da nema evidenciju niti se sjeća da je primio te iznose i da ne zna da li su dokumenti autentični.

Ponovio je svoje žaljenje što je ikada poznavao Epstina i što je nastavio saradnju sa njim nakon što mu je izrečena presuda, izvinjavajući se "ženama i djevojkama koje su patile", prenio je Bi-Bi-Si.

U najnovijoj dokumentaciji priložene su i fotografije Mendelsona kako stoji u donjem vešu i razgovara sa mladom ženskom osobom, koja je u kućnom ogrtaču.

On je rekao da ne može da odredi lokaciju ili identifikuje ženu, niti da se sjeti okolnosti pod kojima je nastala ta fotografije.

Nije poznato kada ili gdje su snimljene fotografije Mendelsona i nepoznate žene.

Možda će vas zanimati

Tagovi

džefri epstin

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ