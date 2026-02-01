Novi dokazi u slučaju Epstin: Isplate od 75.000 dolara na račune britanskog lorda Mendelsona

Pokojni finansijer i osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstin uplatio je 75.000 dolara na račune povezane sa Piterom Mendelsonom, članom Doma lordova britanskog parlamenta, pokazuju bankovni izvodi koje je objavilo američko Ministarstvo pravde.

Izvor: YouTube/screenshot/Barbarian GrungeScreenshot

Prema najnovijim dokumentima, između 2003. i 2004. godine, Epstin je imao tri odvojene uplate od po 25.000 dolara na račun Mendelsona, bivšeg britanskog ambasadora u SAD.

Mendelson je rekao da nema evidenciju niti se sjeća da je primio te iznose i da ne zna da li su dokumenti autentični.

Ponovio je svoje žaljenje što je ikada poznavao Epstina i što je nastavio saradnju sa njim nakon što mu je izrečena presuda, izvinjavajući se "ženama i djevojkama koje su patile", prenio je Bi-Bi-Si.

U najnovijoj dokumentaciji priložene su i fotografije Mendelsona kako stoji u donjem vešu i razgovara sa mladom ženskom osobom, koja je u kućnom ogrtaču.

On je rekao da ne može da odredi lokaciju ili identifikuje ženu, niti da se sjeti okolnosti pod kojima je nastala ta fotografije.

Nije poznato kada ili gdje su snimljene fotografije Mendelsona i nepoznate žene.