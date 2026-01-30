logo
Nema dogovora između Rusije i Ukrajine o primirju: Oglasio se Zelenski, Tramp tražio od Putina da prekine napade

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Zelenski je poručio da nema direktnog dogovora Kijeva i Moskve o obustavi napada na energetiku, ističući da će Ukrajina na ruske udare odgovarati recipročnim mjerama.

Zelenski se oglasio o privremenom primirju između rusije i ukrajine Izvor: YouTube/screenshot/60 Minutes/HMP-Berlin/Dmytro Larin/Shutterstock/X/Printscreen/Disclose.tv

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naglasio je da između Kijeva i Moskve ne postoje direktni dogovori o zaustavljanju ruskih napada na ukrajinski energetski sektor, iako se razgovori o toj temi i dalje vode, uključujući i u Abu Dabiju.

Zelenski je istakao da će Ukrajina odgovoriti recipročnim mjerama na ruske poteze.

"Nije bilo direktnog dijaloga ni dogovora"

"Nije bilo direktnog dijaloga ni direktnih dogovora o tome između nas i Rusije", rekao je Zelenski u razgovoru s novinarima.

Govoreći o mogućem prestanku ruskih udara na energetsku infrastrukturu, predsjednik je podsjetio da je ta tema otvorena u Abu Dabiju.

Amerikanci pominjali deeskalaciju i ograničavanje dalekometnih udara

"U Abu Dabiju su razmatrana razna pitanja, ona najosjetljivija. Američka strana je razgovarala s nama, a odvojeno. Ne znam da li su razgovarali s Rusijom – najvjerovatnije jesu. Amerikanci su rekli da žele da otvore pitanje deeskalacije, da obje strane pokažu određene korake ka nekorišćenju dalekometnih sposobnosti kako bi se stvorilo više prostora za diplomatiju", rekao je Zelenski.

Dodao je da Ukrajina podržava sve inicijative za deeskalaciju i da to dosljedno pokazuje još od prošlogodišnjih sastanaka u Saudijskoj Arabiji o mogućem prekidu vatre.

Ukrajina: Spremni smo na stvarne korake, ali Rusija je ranije odbijala

"Tada smo bili spremni na to. Američka strana je to takođe željela. Izabrali smo format takvog rada: podržavati sve stvarne korake deeskalacije i to dosljedno pokazivati, kako nas niko ne bi mogao optužiti da usporavamo proces ka miru ili opstruiramo inicijative Sjedinjenih Država. Međutim, tada su ruski odgovori na takve korake deeskalacije bili negativni. Vidjećemo kako će se sada razvijati", rekao je predsjednik.

Zelenski je dodao da će, ukoliko Rusija nastavi napade na Ukrajinu, posebno sa ciljem uništavanja energetske infrastrukture, Kijev odgovoriti istom mjerom i pokušati da gađa objekte uključene u servisiranje ruskog ratnog aparata.

Tramp: Tražio sam od Putina da zaustavi udare zbog hladnoće

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp izjavio je juče da je lično zamolio ruskog predsjednika Vladimira Putina da zbog izuzetno hladnog vremena na nedjelju dana zaustavi napade na Kijev i druge ukrajinske gradove, a Kremlj je danas potvrdio da je Putin pristao na takozvano "energetsko primirje".

Juče su proruski profili na društvenim mrežama počeli da šire informacije o navodnoj zabrani napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, za koju tvrde da je stupila na snagu 28. januara.

Razgovori u Abu Dabiju, napadi u Kijevu i upozorenja na ekstremne temperature

Zelenski je potvrdio da je ukrajinski pregovarački tim u Abu Dabiju razgovarao o mogućem zaustavljanju napada na energetsku infrastrukturu. U Kijevu je nakon velikog ruskog napada 24. januara i oštećenja kritične infrastrukture bez grejanja ostalo oko 6.000 zgrada, što čini polovinu stambenog fonda grada.

Prema današnjim podacima, 378 stambenih zgrada u glavnom gradu i dalje je bez grejanja nakon ruskog napada u noći između 23. i 24. januara.

Ukrajinski hidrometeorološki centar i Državna služba za vanredne situacije upozorili su na postepeni pad temperatura krajem januara i početkom februara, u severnim regionima prognoziraju se noćne temperature od 26 do 30 stepeni ispod nule. 

Tagovi

Donald Tramp Vladimir Putin Volodimir Zelenski primirje Ukrajina Rusija

