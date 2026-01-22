Tramp tvrdi da je Putin prihvatio poziv da bude u odboru koji će nadgledati obnovu Gaze

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin pristao da se pridruži njegovom Odboru za mir, čiji je cilj da nadgleda obnovu Gaze.

Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

"Želimo sve, želimo sve nacije gde ljudi imaju kontrolu, imaju moć, jer tako nikada nećemo imati problem. Ovo je najveći odbor ikada sastavljen", rekao je Tramp, odgovarajući na pitanje televiziji CNN zašto je pozvao Putina.

Tramp je priznao da u pozivima za priključenje Odboru ima kontroverznih odluka.

"Da, imam neke kontroverzne ljude u Odboru, ali to su ljudi koji obavljaju posao. Dakle, pozvan je i Putin i prihvatio je", rekao je Tramp.

Na sastanku Savjeta bezbjednosti Rusije Putin nije potvrdio da će se Rusija pridružiti Odboru za mir, ali je rekao da će Ministarstvo spoljnih poslova "proučiti dokumenta" i "konsultovati se sa strateškim partnerima", nakon čega će donijeti odluku.

Istakao je da je Rusija spremna da, i prije nego što donese odluku, uplati Odboru milijardu dolara iz ruske imovine zamrznute u SAD.

Prema Trampovim navodima, u Odboru za mir, osim Vladimira Putina, učestvuju i Aleksandar Lukašenko, Benjamin Netanjahu, predstavnici Azerbejdžana i Kazahstana, dok su pozivi upućeni i liderima Velike Britanije, Turske, Brazila, Indije i Pakistana, kao i zvaničnicima više bliskoistočnih i azijskih država.