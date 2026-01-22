logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp tvrdi da je Putin prihvatio poziv da bude u odboru koji će nadgledati obnovu Gaze

Tramp tvrdi da je Putin prihvatio poziv da bude u odboru koji će nadgledati obnovu Gaze

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Fonet
0

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin pristao da se pridruži njegovom Odboru za mir, čiji je cilj da nadgleda obnovu Gaze.

Tramp tvrdi da je Vladimir Putin pristao da se pridruži Odboru za mir Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

"Želimo sve, želimo sve nacije gde ljudi imaju kontrolu, imaju moć, jer tako nikada nećemo imati problem. Ovo je najveći odbor ikada sastavljen", rekao je Tramp, odgovarajući na pitanje televiziji CNN zašto je pozvao Putina.

Tramp je priznao da u pozivima za priključenje Odboru ima kontroverznih odluka.

"Da, imam neke kontroverzne ljude u Odboru, ali to su ljudi koji obavljaju posao. Dakle, pozvan je i Putin i prihvatio je", rekao je Tramp.

Na sastanku Savjeta bezbjednosti Rusije Putin nije potvrdio da će se Rusija pridružiti Odboru za mir, ali je rekao da će Ministarstvo spoljnih poslova "proučiti dokumenta" i "konsultovati se sa strateškim partnerima", nakon čega će donijeti odluku.

Istakao je da je Rusija spremna da, i prije nego što donese odluku, uplati Odboru milijardu dolara iz ruske imovine zamrznute u SAD.

Prema Trampovim navodima, u Odboru za mir, osim Vladimira Putina, učestvuju i Aleksandar Lukašenko, Benjamin Netanjahu, predstavnici Azerbejdžana i Kazahstana, dok su pozivi upućeni i liderima Velike Britanije, Turske, Brazila, Indije i Pakistana, kao i zvaničnicima više bliskoistočnih i azijskih država.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp Vladimir Putin Gaza

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ