Rusija razmatra pristupanje Odboru za mir, Putin nudi milijardu dolara

Rusija je spremna da pošalje milijardu dolara Odboru za mir iz svoje zamrznute imovine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Izvor: photoibo/Shutterstock

"Mogli bismo da prebacimo Odboru za mir milijardu dolara iz ruske imovine zamrznute pod prethodnom američkom administracijom", rekao je Putin na sastanku sa stalnim članovima Savjeta bezbjednosti Rusije.

On je dodao da će Rusija odgovoriti na prijedlog da se pridruži Odboru za mir nakon što Ministarstvo spoljnih poslova prouči dokumente i konsultuje se sa strateškim partnerima Moskve.

Putin je napomenuo da je Rusija dobila lični poziv od predsjednika SAD Donalda Trampa da se pridruži Odboru za mir i zahvalio Trampu na pozivu.

Prema njegovim riječima, Rusija je uvijek podržavala i nastavlja da podržava sve napore za jačanje međunarodne stabilnosti.

Ruski predsjednik je rekao da je predloženi Odbor za mir prvenstveno fokusiran na rješenje na Bliskom istoku.