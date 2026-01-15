logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prve riječi Putina nakon novog napada Trampa na Zelenskog: "Neke države nameću svoju volju drugima"

Prve riječi Putina nakon novog napada Trampa na Zelenskog: "Neke države nameću svoju volju drugima"

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Putin se oglasio nakon što je Tramp ponovo optužio Zelenskog da je glavni krivac što nije još uvijek postignut mir u Ukrajini.

Putin o prozivkama Trampa Izvor: HMP-Berlin/miss.cabul/Chip Somodevilla/Shutterstock

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin obratio se danas povodom aktuelne situacije u ratu u Ukrajini. Danas je američki predsjednik Donald Tramp ponovo optužio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da on obstruiše mirovni sporazum i o tome je govorio ruski predsjednik.

"Rusija je spremna da obnovi veze sa Evropskim državama, bez izuzetaka. Nadam se povratku normalnih odnosa ako se uzmu u obzir bezbjednosni interesi obe strane.

Nadam se da će Kijev razumeti koliko je važan održivi mir, nastavićemo to da jurimo dok se ne ostvari. Diplomatija je, nažalost, zamenjena unilateralnim potezima kada države pokušavaju da nametnu svoju volju i da drže pridike drugima kako bi trebalo da žive i rade", ocijenio je ruski predsednik, a prenosi "Skaj Njuz".

Da podsjetimo, Ukrajina je krajem 2025. godine dobila bezbjednosne garancije od Sjedinjenih Američkih Država, ali zvaničan sporazum još uvijek nije potpisan i ratifikovan. Rusija je poslednju verziju sporazuma o bezbjednosnim garancijama ocenila kao dobru bazu, ali su odbacili pojedine odredbe dokumenta.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Donald Tramp Vladimir Putin Volodimir Zelenski

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ