logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Kukavički evropski pijetlovi ubjediće nametljivog tipa da uzme ostrvo": Medvedev žestoko udario na Trampa

"Kukavički evropski pijetlovi ubjediće nametljivog tipa da uzme ostrvo": Medvedev žestoko udario na Trampa

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Dmitrij Medvedev tvrdi da bi američko zauzimanje Grenlanda bilo "manje legitimno" od ruskih pretenzija na Ukrajinu, dok Tramp ističe strateški značaj ostrva za odbranu SAD i planira njegovu militarizaciju.

Dmitrij Medvedev kritikovao EU i Trampa Izvor: Below the Sky/Shutterstock/Max kolomychenko/Lucas Parker/Shutterstock

Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da bi američko zauzimanje Grenlanda bilo manje legitimno od pretenzija Moskve na ukrajinsku teritoriju, budući da Rusija vraća zemlje koje su vijekovima bile dio Ukrajine. To je napisao na svom Telegram kanalu.

"Grenland je potpuno drugačiji. Nikada nije imao direktnu vezu sa Sjedinjenim Državama, iako su nekoliko puta pokušavali da ga kupe", napisao je političar.

Takođe vjeruje da će Evropa pokušati da postigne sporazum sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom koji bi mu dao potpun vojni i ekonomski pristup Grenlandu, ali bi formalni suverenitet nad ostrvom ostao Danskoj.

"Situacija ovde je generalno jasna. Kukavički evropski pijetlovi, ugušeni trankvilizatorima iz straha, ubijediće nametljivog tipa da prihvati puno starateljstvo nad ostrvom, ali da ga formalno ostavi u vlasništvu danske države", napisao je Medvedev i dodao:

"Radite šta god želite, kažu: uzmite ostrvo na trajno, besplatno korišćenje, razvijajte tamo njegove mineralne resurse besplatno, gradite vojne baze, aerodrome, raketne silose i sve druge objekte za potpunu kontrolu", Medvedev je izložio perspektive.

Po njegovom mišljenju, Tramp "treba da oslika ostrvo na svjetskim mapama u zvijezdama i prugama (već je objavio mapu, uključujući Kanadu i Venecuelu) i da stane uz Očeve osnivače".

U međuvremenu, iz Medvedeve perspektive, cijena zauzimanja Grenlanda mogla bi biti raspuštanje NATO-a. U međuvremenu, sam Tramp je izjavio da želi Grenland kako bi mogao da obara rakete kao šibice.

"Ovo je veoma važno za Sjedinjene Države. Gradimo Zlatnu kupolu, koja će se nadvijati nad zemljom. Ako neko želi da lansira rakete, ispaljivaće ih iz vazduha kao šibice. Znate, Ronald Regan je ovo želio prije mnogo, mnogo godina. Bio je ispred svog vremena. Gradimo Zlatnu kupolu, a činjenica da imamo Grenland čini je mnogo efikasnijom", rekao je šef Bijele kuće.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dmitrij Medvedev EU Donald Tramp

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ