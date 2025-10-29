logo
Medvedev: "Posejdon" je oružje sudnjeg dana

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Ruski torpedo "posejdon" na nuklearni pogon, za razliku od krstareće rakete "burevestnik", zaista može da se smatra za oružje sudnjeg dana, izjavio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Ruski "Posejdon" oružje Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ranije tokom dana, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je testiranje bespilotnog podvodnog vozila "posejdon" sa nuklearnim pogonom 28. oktobra bio ogroman uspjeh.

"Za razliku od `burevestnika`, `posejdon` zaista može da se smatra oružjem sudnjeg dana", rekao je Medvedev.

On je čestitao "svim prijateljima" Rusije na uspješnom testiranju "posejdona", posebno ističući belgijskog ministra odbrane Tea Frankena. 

(Srna)

