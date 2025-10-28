Pijan pucao iz automatske puške ispred kafane u Čelincu: Policija uhapsila muškarca i u pretresu pronašla municiju

Pripadnici Policijske stanice Čelinac uhapsili su S.O. zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela "Izazivanje opšte opasnosti" i "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija".

Izvor: Opština Čelinac

Incident se dogodio u ponedjeljak oko 20:55 sati ispred jednog ugostiteljskog objekta u Čelincu, gdje su policajci uočili muškarca kako puca iz vatrenog oružja u vazduh, saopšteno je danas iz Policijske uprave Banjaluka.

Od osumnjičenog je uz potvrdu odmah oduzeta automatska puška, kao i dva pripadajuća okvira sa municijom.

"Preduzetim mjerama i radnjama utvrđeno je da je lice S.O. iz automatske puške ispalilo dva hica u vazduh", navedeno je u saopštenju.

Odmah po hapšenju, izvršeno je ispitivanje na prisustvo alkohola, a rezultat je pokazao da je S.O. imao 2,03 g/kg alkohola u organizmu.

Na osnovu naloga Osnovnog suda u Kotor Varoši i uz saglasnost tužilaštva, danas je izvršen pretres kuće i pomoćnih objekata osumnjičenog.

"Prilikom pretresa pronađeno je i oduzeto 29 komada vojne municije, vojnički bajonet, okvir za pušku i tri nosača za municiju, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela", istakli su iz policije.

Sve dalje mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.