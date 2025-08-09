Stanje povrijeđenih u nesreći kod Čelinca: Jedan pacijent na aparatima, djevojčica životno ugrožena

Pacijent čiji su inicijali A.B, povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Grabovica kod Čelinca, je operisan i na aparatima je za mehaničku ventilaciju, a sve dalje prognoze su krajnje neizvjesne, saopšteno je iz UKC RS.

Iz UKC-a ističu da se nastavlja primjena terapije i metoda intenzivnog liječenja.

U saopštenju se navodi da je žena čiji su inicijali J.B. trenutno stabilnih vitalnih parametara, budna i svjesna, te da nastavlja intenzivno liječenje u Klinici za anesteziju i inetenzivno liječenje.

Pacijent čiji su inicijali S.B. je budan, svjestan i stabilnih vitalnih parametara i da nastavlja intenzivno liječenje u istoj Klinici.

U saopštenju se dodaje da je pacijent čiji su inicijali D.Š. hospitalizovan u Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju, stabilnih vitalnih parametara i da ostaje na daljem liječenju i praćenju.

Iz UKC-a Srni je juče rečeno da je sedmogodišnja djevojčica povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Grabovica hospitalizovana u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje u politraumatizovanom stanju i da je životno ugrožena.

Pet lica povrijeđeno je u četvrtak naveče u saobraćajnoj nezgodi na regionalnom putu Čelinac – Ukrina u kojoj su učestvovala dva vozila.

U saobraćajnoj nezgodi učestvovalo je vozilo "pežo", kojim je upravljalo

lice iz Banjaluke inicijala D.Š, kod koga je utvrđeno 0,99 promila alkohola u krvi, i automobil "folksvagen", koji je vozilo lice S.B. iz Čelinca, saopšteno je ranije iz Policijske uprave Banjaluka.

