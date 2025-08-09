logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stanje povrijeđenih u nesreći kod Čelinca: Jedan pacijent na aparatima, djevojčica životno ugrožena

Stanje povrijeđenih u nesreći kod Čelinca: Jedan pacijent na aparatima, djevojčica životno ugrožena

Autor Nikolina Damjanić
0

Pacijent čiji su inicijali A.B, povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Grabovica kod Čelinca, je operisan i na aparatima je za mehaničku ventilaciju, a sve dalje prognoze su krajnje neizvjesne, saopšteno je iz UKC RS.

17.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz UKC-a ističu da se nastavlja primjena terapije i metoda intenzivnog liječenja.

U saopštenju se navodi da je žena čiji su inicijali J.B. trenutno stabilnih vitalnih parametara, budna i svjesna, te da nastavlja intenzivno liječenje u Klinici za anesteziju i inetenzivno liječenje.

Pacijent čiji su inicijali S.B. je budan, svjestan i stabilnih vitalnih parametara i da nastavlja intenzivno liječenje u istoj Klinici.

U saopštenju se dodaje da je pacijent čiji su inicijali D.Š. hospitalizovan u Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju, stabilnih vitalnih parametara i da ostaje na daljem liječenju i praćenju.

Iz UKC-a Srni je juče rečeno da je sedmogodišnja djevojčica povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Grabovica hospitalizovana u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje u politraumatizovanom stanju i da je životno ugrožena.

Pet lica povrijeđeno je u četvrtak naveče u saobraćajnoj nezgodi na regionalnom putu Čelinac – Ukrina u kojoj su učestvovala dva vozila.

U saobraćajnoj nezgodi učestvovalo je vozilo "pežo", kojim je upravljalo
lice iz Banjaluke inicijala D.Š, kod koga je utvrđeno 0,99 promila alkohola u krvi, i automobil "folksvagen", koji je vozilo lice S.B. iz Čelinca, saopšteno je ranije iz Policijske uprave Banjaluka.

(Srna/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Čelinac udes UKC RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ