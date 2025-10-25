Ukrajina od Francuske dobija moćne "Miraž" avione i rakete (Foto)

Francuska šalje "Miraž" avione Ukrajini.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Francuska će narednih dana poslati avione "Miraž" Ukrajini i protivvazdušne rakete "Aster", piše "United24media". Ovo je potvrdio francuski predsjednik Emanuel Makron koji je objasnio da je vrlo važno da se nastavi podrška Ukrajini i da se time pojača pritisak na Rusku Federaciju.

"Koalicija voljnih" održala je novi sastanak nakon čega se širi program obuke za ukrajinsko vojno osoblje. Dosad, Francuska je isporučila tri "Miraž" aviona 2000-5F što je dio ranije najavljenog paketa od šest aviona.

Ukrajinska vojska je dosad izgubila jedan ovakav avion, u julu ove godine, zbog tehničkog kvara. Pilot je uspio bezbjedno da se katapultira.

Kakav je avion "Miraž"?

Avion može da dostigne maksimalnu brzinu od 2.340 kilometara na čas, da nosi do 6.300 kilograma naoružanja i vođene rakete. "Miraž" je višenamjenski, jednosjedi borbeni avion četvrte generacije koji proizvodi kompanija "Dassault Aviation".