Francuska šalje "Miraž" avione Ukrajini.
Francuska će narednih dana poslati avione "Miraž" Ukrajini i protivvazdušne rakete "Aster", piše "United24media". Ovo je potvrdio francuski predsjednik Emanuel Makron koji je objasnio da je vrlo važno da se nastavi podrška Ukrajini i da se time pojača pritisak na Rusku Federaciju.
"Koalicija voljnih" održala je novi sastanak nakon čega se širi program obuke za ukrajinsko vojno osoblje. Dosad, Francuska je isporučila tri "Miraž" aviona 2000-5F što je dio ranije najavljenog paketa od šest aviona.
Ukrajinska vojska je dosad izgubila jedan ovakav avion, u julu ove godine, zbog tehničkog kvara. Pilot je uspio bezbjedno da se katapultira.
Pogledajte fotografije aviona "Miraž"
Ukrajina od Francuske dobija moćne "Miraž" avione i rakete (Foto)
Kakav je avion "Miraž"?
Avion može da dostigne maksimalnu brzinu od 2.340 kilometara na čas, da nosi do 6.300 kilograma naoružanja i vođene rakete. "Miraž" je višenamjenski, jednosjedi borbeni avion četvrte generacije koji proizvodi kompanija "Dassault Aviation".