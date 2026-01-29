logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp hitno pozvao Putina zbog bombardovanja Ukrajine: "Pristao je na prekid vatre"

Tramp hitno pozvao Putina zbog bombardovanja Ukrajine: "Pristao je na prekid vatre"

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Tramp zamolio Putina da ne bombarduje Kijev dok traje ledeni talas.

Putin i Tramp dogovorili prekid vatre na nedjeju dana u ukrajini Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp tvrdi da je lično pozvao i zamolio ruskog predsjednika Vladimira Putina da prekine sa bombardovanjem gradova u Ukrajini dok traje ledeni talas, prenose "RIA Novosti". Rusija ne prestaje da napada prije svega Kijev, a i druge ukrajinske gradove, usred noći zbog čega se ćesto dešava da gradovi ostaju bez struje i grijanja dok traju velike hladnoće u tom dijelu istočne Evrope.

"Lično sam zamolio predsjednika Putina da ne granatira Kijev i druge gradove nedjelju dana tokom ove izuzetne hladnoće. On je pristao da to učini.

Moram da vam kažem nešto. Ovo je bilo veoma zadovoljavajuće, oni (Ukrajina) nikada nisu osjetili ovakvu hladnoću", navodno je izjavio Tramp tokom sastanka sa svojim najbližim saradnicima.

Britanski "Telegraf" piše da je dogovoren prekid vatre na nedjelju dana. Rusija će, prema tom dogovoru, obustaviti sve raketne napade na ukrajinske gradove na period od sedam dana.

Da podsjetimo, prethodne nedelje održan je novi mirovni samit u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE). Učestvovale su ruska, ukrajinska i američka delegacija i najviše se pregovaralo o teritorijalnim pitanjima, ali nije ostvaren konkretan napredak po pitanju završetka rata koji za manje od mjesec dana ulazi u petu godinu.  

Pročitajte i ovo

Tagovi

Donald Tramp Ukrajina Vladimir Putin

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ