PU Doboj o skupu u Derventi: Prijavljeni vjerski obred i polaganje vijenaca, policija na terenu zbog očuvanja reda

Policijskoj stanici Derventa danas je zvanično prijavljeno održavanje javnog skupa koji je planiran za 25. mart na području ovog grada, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Prijavu je podnio "Organizacijski odbor za obilježavanje povjesnih datuma hrvatskog naroda derventskog kraja".

Prema navodima iz PU Doboj, programom je predviđeno nekoliko aktivnosti koje ne odstupaju od uobičajenih protokola za ovakve događaje.

"Prema dostavljenoj prijavi, predviđeno je polaganje vijenaca i cvijeća na groblju, održavanje vjerskog obreda, te zajednički ručak. Prijavom nisu najavljene druge aktivnosti ili oblici javnog okupljanja", pojašnjeno je u saopštenju.

Iz Policijske uprave Doboj naglašavaju da će, u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, pratiti navedeni događaj. Kako se navodi, biće preduzete sve potrebne mjere i radnje u cilju očuvanja javnog reda i mira, kao i opšte bezbjednosti građana.

Podsjećamo, prethodnih dana ponovo je aktuelizovano pitanje obilježavanja pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i hrvatskih ratnih formacija u naselju Modran kod Dervente, nakon najave skupa i postrojavanja pripadnika Treće bojne 103. brigade HVO‑a.

Ovaj događaj izazvao je oštre reakcije političara, boračkih organizacija i dijela javnosti u Republici Srpskoj, koji ga smatraju provokacijom i vrijeđanjem srpskih žrtava iz rata.