Minić pozvao na dogovor oko rezolucije: "Hajde da to završimo, pa da skačete po meni i Vladi"

Premijer RS u ostavci, Savo Minić, tokom rasprave u NSRSo rezolucijama koje osuđuju i zabranjuju promovisanje i veličanje ideologija i simbola NDH, ustaštva, nacizma i fašizma, istakao je da ova tema ne treba biti predmet dugotrajnih rasprava, već da zahtijeva zajedničko usaglašavanje.

Minić je izrazio žaljenje zbog činjenice da vlast i opozicija ponekad nisu u stanju da se dogovore oko najosnovnijih pitanja i pozvao poslanike da odmah postignu konsenzus oko rezolucije.

„Da jednom budemo patrioti. Jeste li svjesni da imamo građane koji nas ne vole i koji ne cijene ništa što je srpsko? Ovo se svelo na političke poene i nije ni čudo što ovako prolazimo kroz istoriju. Isključiću se iz ovoga jer se oko elementarnih stvari ne možemo usaglasiti“, rekao je Minić.

On je naglasio da bi mnoge nesuglasice i problemi bili izbjegnuti da se Srbi manje dijele unutar svojih redova:

„Ako pričamo o činjenici, a to je veličanje zločina, hajde da osudimo to, a ne da se raspravljamo o formulacijama na papiru. Treba jasno reći da tuđe nećemo, da ne želimo zlo nikome, ali da Republiku Srpsku ne damo".

Minić je dodao da će se pitanja rezolucije razjasniti na isti način kao i ranije inicijative, podsjećajući da su prethodne analize izrađivane pomoću vještačke inteligencije, dok je najava za današnju sjednicu tek nedavno pristigla.

„Zar ćemo se svađati oko toga što neko treba da veliča one koji su nas ubijali? Moj prijedlog je da se diskusije završe, da sjednu klubovi i da napravimo zajedničku rezoluciju. Hajde da to završimo što prije, a onda prelazimo na ono što svi jedva čekate – da skačete po glavi ovoj Vladi“, poručio je Minić.

Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o rezolucijama koje osuđuju i zabranjuju promovisanje i veličanje ideologija i simbola NDH, ustaštva, nacizma i fašizma.

Na dnevnom redu su dva prijedloga rezolucije – vladajuće koalicije SNSD-a i opozicionog SDS-a.