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Saznajemo: Predsjedništvo SDS-a podržalo Stanivukovića za predsjednika Srpske, odluka danas pred Glavnim odborom 3

Saznajemo: Predsjedništvo SDS-a podržalo Stanivukovića za predsjednika Srpske, odluka danas pred Glavnim odborom

Autor Nikolina Damjanić
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Predsjedništvo SDS-a usvojilo je prijedlog da se Pokret Sigurna Srpska (PSS) priključi SDS-u, kao i da predsjednik PSS-a Draško Stanivuković bude kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske na Opštim izborima, saznaje MONDO iz izvora u vrhu SDS-a.

draško stanivuković Izvor: Facebook/Draško Stanivuković

Prema istim informacijama, prijedlog će danas biti upućen Glavnom odboru SDS-a, koji zasjeda u Istočnoj Ilidži i koji će donijeti konačnu odluku.

Na sjednici Predsjedništva, kako tvrdi naš izvor, samo tri člana bila su protiv ovakvog prijedloga.

Oni će pred Glavni odbor izaći sa alternativnim prijedlogom da SDS ne ulazi u proces ujedinjenja sa PSS-om i da kandidat stranke za predsjednika Republike Srpske ostane aktuelni predsjednik SDS-a, Branko Blanuša.

S obzirom na odnos snaga unutar stranačkog rukovodstva, očekuje se da na sjednici Glavnog odbora bude vođena ozbiljna rasprava, nakon koje će biti poznato da li će SDS podržati kandidaturu Stanivukovića ili će ostati pri ranije predloženom kandidatu.

Više informacija biće poznato nakon sjednice, poslije koje su predviđene izjave za medije.

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Tagovi

SDS Draško Stanivuković Izbori 2026

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Komentari 3

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X men

Podrzimo covjeka. Mladji je. Bar neka se nesto mijenja, nama svakako ne moze biti bolje nikafa.

Хаха

Као кад би Додик рекао нек буде Стевандић кандидат а ми ћемо присајединити УС. Шта ће нам ПСС нека фиктивна прича. Кандидат вуче гласове

Mi Srbi

Pa ljudi evo ja se pitam jel mi kao SDS postojimo? Pa Sta nam uradi mali, ima li iko normalan u stranci evo ja se pitam... bruka nevidjena ovo je dno

Čitaoci reporteri

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

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