Zelenski stigao u Srbiju, planiran sastanak sa predsjednikom Srbije

Volodimir Zelenski stigao u Srbiju na sastanak sa Aleksandrom Vučićem.

Izvor: wartranslated/X

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski (na funkciji od 20. maja 2019. godine) stigao je danas popodne u Srbiju u prvu zvaničnu posetu Srbiji. On će imati sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u subotu 8. avgusta.

Zelenski je nešto pre 18 časova sleteo na aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu. Ovo je prva zvanična posjeta Zelenskog Srbiji i novi bilateralni sastanak sa Vučićem.

Zelensky arrived in Serbia for the first time and will meet with President Vucic.pic.twitter.com/9xmDBDq6A5 — WarTranslated (@wartranslated)August 7, 2026

Prethodno su se Vučić i Zelenski sastali u Kijevu na samitu “Jugoistočna Evropa - Ukrajina”. Ovo će biti njihov drugi susret za kratko vrijeme.

“Dolazi nam u prvi bilateralnu posjetu. Dosad smo imali 5,6 susreta.

Mi imamo nekoliko važnih tema: jedna je evropski put Ukrajine i Srbije, pošto se otprilike nalazimo u sličnoj situaciji i sa istim problemima ili sličnim problemima se na evropskom putu suočavamo. I vjerujem da ćemo razgovarati o tome kako i na koji način da jedni drugima po tom pitanju itekako pomognemo, ukoliko je to moguće, da naučimo neke stvari jedni od drugih.

Drugo pitanje je naša bilateralna ekonomska saradnja, i treće je ono što je takođe veoma važno, naša energetska saradnja. To su tri ključna pitanja, ali i sve druge teme su sasvim otvorene. Dakle, o našoj saradnji u oblasti kulture, sporta, svega drugog“, rekao je Vučić o posjeti Zelenskog u četvrtak 6. avgusta tokom svečanog dočeka pripadnika Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice koji su učestvovali u gašenju požara u Španiji.