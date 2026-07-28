Sastanak koji može da promijeni tok rata: Tramp i Zelenski iza zatvorenih vrata o budućnosti Ukrajine

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se u Bijeloj kući sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, gdje su razgovarali o diplomatskim naporima za okončanje rata u Ukrajini.

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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se danas u Bijeloj kući sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom kako bi razgovarali o novim diplomatskim naporima za okončanje rata u Ukrajini.

Dvojica lidera razgovarala su i o mogućnosti licencne proizvodnje američkih sistema protivvazdušne odbrane, prenosi Kijevski independent. Zelenski je nakon susreta izjavio da je sastanak bio "dobar".

"Predsjednik i ja razgovarali smo o licencama za proizvodnju presretača za sistem Patriot i o još nekoliko ideja koje bi mogle da pomognu. Dotakli smo se i diplomatije. Važno je da se taj proces ponovo pokrene, a naši timovi će dogovoriti dalju komunikaciju", rekao je Zelenski.

Sastanak je počeo u 9.47 po lokalnom vremenu, trajao je otprilike sat vremena i održan je iza zatvorenih vrata, potvrdio je zvaničnik Bijele kuće.

Savjetnici ukrajinskog predsjednika smatraju da je Tramp postao naklonjeniji Ukrajini i da je ovaj susret prilika za obezbeđivanje njegove podrške.

Prema izvorima upoznatim sa temom, očekivalo se da će se razgovarati o predlogu vazdušnog primirja koji bi kasnije bio predstavljen Rusiji.

Takođe se očekivalo da će Zelenski tražiti dodatne presretače za sistem Patriot, koji je trenutno jedini sistem sposoban da zaustavi ruske balističke projektile. Ukrajina se suočava sa kritičnim nedostatkom tih odbrambenih sistema.

Razgovori se odvijaju u trenutku kada su i Ukrajina i Rusija pojačale vazdušne napade dugog dometa. Ukrajina je proširila udare na rusku vojnu infrastrukturu i logistiku duboko unutar ruske teritorije, dok je Rusija istovremeno pojačala napade na ukrajinske gradove, uključujući Kijev.

Diplomatski napori Vašingtona i inicijativa o vazdušnom primirju

Današnji susret nastavak je razgovora od 8. jula, kada je Tramp odobrio dugogodišnji ukrajinski zahtjev za licencnu proizvodnju raketa Patriot.

Jedan američki zvaničnik naveo je da Bijela kuća veruje kako obje strane sada imaju razlog da prihvate vazdušno primirje. Prema toj procjeni, Ukrajina želi da sačuva svoje ograničene kapacitete protivvazdušne odbrane, dok se Rusija suočava sa sve većim pritiskom zbog ukrajinskih udara.

U okviru priprema, Zelenski je nedavno telefonom razgovarao sa Trampovim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, koji predvode napore Vašingtona u posredovanju. Oni su obavijestili Zelenskog da Bijela kuća priprema izmjenjeni pregovarački okvir.

Plan je da se najprije usaglase stavovi sa Kijevom prije nego što bilo kakav prijedlog bude predstavljen Moskvi. Vitkof i Kušner za sada ne planiraju posetu Kijevu, ali se očekuje njihov odlazak u Rusiju nakon dogovora sa ukrajinskom stranom.

Neposredno prije sastanka, američki senatori objavili su dvostranački dogovor o zakonu čiji je cilj uvođenje sankcija velikim kupcima ruske nafte i gasa.

Proceduralno glasanje o predlogu nazvanom "Zakon o sankcionisanju Rusije i Irana Lindzi O. Grejema" zakazano je za večeras. Kasnije tokom dana očekuje se da će Zelenski i Tramp zajedno prisustvovati sahrani senatora Lindzija Grejema.

Zvaničnik Bijele kuće izjavio je da Tramp ostaje posvećen okončanju rata.

"I dalje je optimista da ćemo na kraju postići mirovni sporazum", rekao je zvaničnik.