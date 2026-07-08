Tramp poslao jasnu poruku Zelenskom: "Nećete zavisiti od naših isporuka"

Donald Tramp izjavio je da bi SAD mogle da odobre Ukrajini licencu za proizvodnju raketa Patriot. Prijedlog je iznio u razgovoru sa Volodimirom Zelenskim, uz poruku da Kijev tako više neće zavisiti od američkih isporuka.

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Predsjednik SAD Donald Tramp nagovijestio je da bi Vašington mogao da odobri Ukrajini licencu za proizvodnju raketa za protivvazdušni sistem Patriot.

Govoreći o kašnjenju isporuka američkog naoružanja, Tramp je rekao da je tu ideju iznio tokom razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

"Jedna od tema o kojima ćemo razgovarati jeste da vam damo licencu za proizvodnju Patriota. To je prilično dobra ideja, zar ne? Tako nećete moći da se žalite da vam ih ne dajemo dovoljno. Kažem - proizvodite ih sami", rekao je Tramp.

Američki predsednik potom se našalio da kompanija koja proizvodi sistem Patriot još nije obavještena o toj mogućnosti.

"Sve će biti u redu. Siguran sam da će biti oduševljeni. Moći će to da izvedu, snaći ćete se“, dodao je.

Iako Zelenski nije odmah odgovorio na Trampovu izjavu, kasnije je poručio da je zahvalan na pomenutim sistemima Patriot, prenosi Sky News.

(Index.hr/Mondo)