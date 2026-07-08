Tramp poručio: Primirje sa Iranom više ne postoji, oni su rak koji moramo odstraniti

Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je iz Ankare da je primirje sa Iranom zvanično gotovo nakon posljednjih udara američke vojske.

Izvor: Jacovides Dominique/Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp prvi put se zvanično oglasio nakon vojnih udara na Iran, poručivši da je američka vojska "vrlo snažno napala" iranske ciljeve. Prema njegovom eksplicitnom stavu, privremeno primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana od danas više ne postoji.

Tramp je ove poruke uputio javnosti tokom zvaničnog susreta sa novim generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Ankari. Tom prilikom je direktno optužio iransko državno i vojno rukovodstvo za svjesni nastavak agresije i napada, uprkos ranijim čvrstim diplomatskim dogovorima i obećanjima.

Američki lider je podsjetio na nedavne događaje, navodeći da je Vašington poručio iranskoj strani da na miru obavi svoje pogrebne obrede nakon ubistva vrhovnog vođe, ali da su oni umjesto toga odmah pokrenuli raketne napade i udare na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu. Upravo zbog toga je, kako tvrdi Tramp, uslijedio sinoćnji američki odgovor koji je bio čak dvadeset puta snažniji od iranskih odmazdnih udara.

"Zli ljudi i rak koji se mora eliminisati"

Američki predsjednik nije birao riječi govoreći o Iranu, naglašavajući da Sjedinjene Američke Države više neće tolerisati politiku koju provode tamošnje vlasti. Istakao je da iranska strana igra prljavu igru i da bez ikakvog obzira napada sve mete redom.

"To su zli i bolesni ljudi. Oni su rak. A znate li šta se radi sa rakom? Treba ga odstraniti što je prije moguće", bio je direktan Tramp pred novinarima u Turskoj.

Na pitanje novinara da li to znači definitivan kraj američko-iranskog primirja, Tramp je odgovorio potvrdno, dodajući da lično više ne želi da ima bilo kakvog posla sa njima. Iako iranska strana, prema njegovim saznanjima, i dalje izražava želju za sjedanjem za pregovarački sto, Tramp je zaključio da su dalji razgovori sa pregovaračima u ovom trenutku samo čisti gubitak dragocjenog vremena.

Sjedinjene Američke Države i Iran su nedavno, tačnije 17. juna, potpisali zvaničan memorandum o razumijevanju. Tim dokumentom je privremeno zaustavljen otvoreni vojni sukob između dvije države, a obje strane su se obavezale na pregovarački period od 60 dana kako bi se kroz diplomatiju došlo do konačnog, trajnog mirovnog rješenja.