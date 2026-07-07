Incident u Ormuskom moreuzu: Pogođeni katarski LNG tanker i saudijski naftni brod

Katarski tanker za prevoz tečnog prirodnog gasa i saudijski tanker za sirovu naftu oštećeni su u blizini Ormuski moreuza nakon izvještaja o raketnom napadu iranske Revolucionarne garde.

Izvor: youtube/screenshot/ON THE ROGER /Below the Sky/Evgenii Bakhchev/Shutterstock

Katarski LNG tanker i tanker za sirovu naftu pod zastavom Saudijske Arabije oštećeni su u blizini Ormuskog moreuza, saopštili su izvori u utorak, nakon izvještaja da je iranska Revolucionarna garda tokom noći ispalila rakete na brodove na tom plovnom putu.

Brod Al Rekajat bio je natovaren tečnim prirodnim gasom i poslao je signal za pomoć nakon što je pogođen sa lijeve strane, rekao je jedan izvor.

Posada je evakuisana i nalazi se na sigurnom, naveli su drugi izvori, ali je strojarnica bila u plamenu i ispunjena dimom, zbog čega za sada nije poznat obim štete.

Objavljen poziv u pomoć

"Poziv u pomoć. Ovde brod Al Rekajat, LNG brod Al Rekajat. Pogodio nas je dron sa lijeve strane, iznad strojarnice. Status: strojarnica je u požaru i puna je dima. Ne možemo da procijenimo dalju štetu", rekao je kapetan Rekajata u snimljenom radijskom pozivu koji je preslušao Rojters.

Ovo je prvi put da je LNG brod iz Katara, posrednika u pregovorima između Vašingtona i Teherana, pogođen od početka rata sa Iranom krajem februara. Iranski raketni napadi tokom sukoba nanijeli su veliku štetu katarskim LNG postrojenjima.

Saudijski tanker, za koji se vjeruje da je supertanker Vedjan, takođe je oštećen kod obale Omana, naveli su izvori iz oblasti pomorske bezbjednosti.

Al Rekajat je u vlasništvu i pod upravom kompanije Nakilat, poznate i kao Katarska kompanija za transport gasa, koja upravlja jednom od najvećih svetskih flota za prevoz LNG-a.

Podaci brodskog praćenja kompanije LSEG pokazali su da je brod poslednji put slao podatke o lokaciji 18. juna, što ukazuje da je plovio sa isključenim transponderima. Vedjan je u vlasništvu i pod upravom saudijske brodarske kompanije Bahri.

Trajni rizici

Izvještaji ukazuju na stalne rizike za plovidbu u Ormuskim moreuzu i oko njega, uprkos odredbama o bezbjednom prolazu koje su dio privremenog sporazuma između Vašingtona i Teherana.

Iranska tvrdnja o kontroli nad uskim plovnim putem između Irana i Omana, kroz koji je prije sukoba prolazila oko petina svetskih isporuka nafte, pojavila se kao jedna od najspornijih posljedica američko-izraelskog rata sa Iranom.

"Sada, ako koristimo 100 odsto bezbjedne iranske vode, to znači da imamo posla sa Irancima i priznajemo da je (moreuz) pod njihovom kontrolom. Ako prođemo kroz (kontrolisani kanal) SAD i Omana, onda ćete biti pogođeni. SAD vam daju dozvolu za prolaz, ali ako se nešto dogodi usput, onda kažu: 'Na vama je odluka da li ćete nastaviti ili se vratiti'", rekao je jedan od izvora.

Izvori su odbili da budu imenovani jer nisu bili ovlašćeni da razgovaraju sa medijima.