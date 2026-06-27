Cijene nafte porasle nakon američkog napada na Iran

Cijene nafte porasle su nakon zatvaranja berzi poslije vijesti o američkom napadu na Iran, iako su WTI i Brent prethodno završili treću uzastopnu sedmicu u minusu.

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Cijene nafte porasle su nakon zatvaranja berzi u petak, poslije vijesti o američkom napadu na Iran, iako su oba referentna tipa nafte prethodno završila redovno trgovanje u padu i zabilježila treću uzastopnu sedmicu gubitaka.

Vijest o američkom napadu objavljena je svega nekoliko minuta prije završetka elektronskog trgovanja nakon redovne berzanske sesije, pa tržište nije imalo mnogo vremena da reaguje.

Američki napad uslijedio je nakon što je Iran dan ranije izveo napad na komercijalni brod u Hormuškom moreuzu, koji su Sjedinjene Američke Države okarakterisale kao kršenje primirja.

Analitičari: Dalji potezi zavise od Irana

Tarik Zahir, upravljački partner kompanije Tyche Capital Advisors, ocijenio je da su Sjedinjene Američke Države odgovorile ograničenim vojnim udarom, uz očekivanje da se nakon toga nastave mirovni pregovori.

"Lopta je sada u dvorištu Iranaca", rekao je Zahir za MarketWatch.

Prema njegovim riječima, ukoliko Iran nastavi da gađa brodove u Ormuskom moreuzu ili zatvori taj plovni put, mogao bi uslijediti snažniji odgovor administracije američkog predsjednika Donalda Trampa.

Oba referentna tipa nafte u mjesečnom minusu

Fjučersi na američku laku naftu WTI za isporuku u avgustu nakon zatvaranja trgovanja porasli su na 70,24 dolara po barelu, u odnosu na 69,23 dolara na kraju redovne sesije.

Tokom redovnog trgovanja WTI je pao 3,7 odsto, dok je na sedmičnom nivou izgubio 8,7 odsto.

Cijena nafte Brent za avgust porasla je nakon zatvaranja tržišta na 72,98 dolara po barelu, nakon što je redovnu sesiju završila na 71,99 dolara. Brent je u petak oslabio 4,3 odsto, a na sedmičnom nivou gotovo 11 odsto.

Oba referentna tipa nafte zabilježila su treću uzastopnu sedmicu gubitaka, a od početka mjeseca izgubila su više od 20 odsto vrijednosti.

Tržište očekuje novu nestabilnost

Donald Tramp ranije je u petak na društvenim mrežama saopštio da, prema stavu njegove administracije, Iran napadom na brod u Hormuškom moreuzu nije ispoštovao sporazum o prekidu vatre.

Pojedini analitičari smatraju da su cijene nafte posljednjih dana pale brže nego što to opravdava situacija na terenu.

"Cijene nafte će i dalje biti nestabilne. Pale su previše i prebrzo", rekao je Zahir, ocjenjujući da je primirje i dalje veoma krhko.

On smatra da će tržište ostati osjetljivo na svaku novu informaciju iz regiona sve dok ne bude postignut trajniji sporazum i dok plovidba kroz Hormuški moreuz ne bude potpuno normalizovana.

Sličnog mišljenja je i Kolin Češinski, glavni tržišni strateg kompanije SIA Wealth Management, koji navodi da je upravo tržište nafte bilo najosjetljivije na vijesti o sukobu sa Iranom.

Neizvjesnost oko Ormuskog moreuza

Dodatnu zabrinutost na tržištu izazvale su i ranije najave Irana o pooštravanju kontrole nad Hormuškim moreuzom, jednim od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte.

Prema pisanju Bloomberga, Oman je evropskim zvaničnicima prenio mogućnost uvođenja određene takse za prolazak brodova kroz ovaj strateški plovni put, što dodatno povećava neizvjesnost na energetskom tržištu.

(MONDO/Atv)