logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Putin ne popušta: Produžena zabrana izvoza ruske nafte do kraja 2027. godine

Putin ne popušta: Produžena zabrana izvoza ruske nafte do kraja 2027. godine

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Predsjednički ukaz zabranjuje isporuke ruske nafte i naftnih derivata stranim pravnim i fizičkim licima ukoliko ugovori o tim isporukama direktno ili indirektno predviđaju primjenu mehanizma ograničenja cijene.

putin produžio zabranu izvoza ruske nafte Izvor: Pelagija/Shutterstock/ NEXTA / screenshot

Predsjednik Rusije Vladimir Putin produžio je do 31. decembra 2027. godine zabranu izvoza ruske nafte i naftnih derivata koji podliježu ograničenju cijene koje su uvele zemlje G7 i Evropska unija, navodi se u predsjedničkom ukazu.

Dosadašnja zabrana važila je do 30. juna 2026. godine, a novim ukazom produžena je do kraja 2027. godine.

Dokument zabranjuje isporuke ruske nafte i naftnih derivata stranim pravnim i fizičkim licima ako ugovori o isporuci, bilo direktno ili indirektno, predviđaju primjenu mehanizma ograničenja cijene. Zabrana se odnosi na sve faze isporuke, sve do krajnjeg kupca.

Ukaz kojim su uvedene ove kontramjere kao odgovor na ograničenje cijene ruske nafte stupio je na snagu 1. februara 2023. godine, a njegova primjena je od tada u više navrata produžavana.

 (TASS/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

nafta Rusija EU zabrana izvoz

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ