Putin ne popušta: Produžena zabrana izvoza ruske nafte do kraja 2027. godine

Predsjednički ukaz zabranjuje isporuke ruske nafte i naftnih derivata stranim pravnim i fizičkim licima ukoliko ugovori o tim isporukama direktno ili indirektno predviđaju primjenu mehanizma ograničenja cijene.

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Predsjednik Rusije Vladimir Putin produžio je do 31. decembra 2027. godine zabranu izvoza ruske nafte i naftnih derivata koji podliježu ograničenju cijene koje su uvele zemlje G7 i Evropska unija, navodi se u predsjedničkom ukazu.

Dosadašnja zabrana važila je do 30. juna 2026. godine, a novim ukazom produžena je do kraja 2027. godine.

Dokument zabranjuje isporuke ruske nafte i naftnih derivata stranim pravnim i fizičkim licima ako ugovori o isporuci, bilo direktno ili indirektno, predviđaju primjenu mehanizma ograničenja cijene. Zabrana se odnosi na sve faze isporuke, sve do krajnjeg kupca.

Ukaz kojim su uvedene ove kontramjere kao odgovor na ograničenje cijene ruske nafte stupio je na snagu 1. februara 2023. godine, a njegova primjena je od tada u više navrata produžavana.

(TASS/Mondo)