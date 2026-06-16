Cijena nafte u padu drugi dan zaredom: Sporazum SAD i Irana umirio tržišta

Cijena nafte nastavila je da pada nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran saopštili da su postigli sporazum o okončanju sukoba.

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Cijena sirove nafte Brent, koja predstavlja globalni referentni standard, danas je pala za dodatnih 3,3 odsto i trenutno iznosi nešto manje od 80 dolara po barelu.

Pad je uslijedio nakon jučerašnjeg pojeftinjenja od 4,5 odsto, nakon što su Vašington i Teheran saopštili da su postigli dogovor o okončanju sukoba.

I dalje skuplja nego prije početka rata

Iako je cijena nafte značajno niža u odnosu na vrhunac zabilježen tokom rata, kada je dostigla oko 120 dolara po barelu, ona je i dalje iznad nivoa na kojem se nalazila prije početka sukoba.

Prije izbijanja rata, Brent nafta trgovala se po cijeni od oko 70 dolara za barel.

Rast evropskih berzi

Pozitivne reakcije investitora nisu se zadržale samo na tržištu energenata. Nakon snažnog rasta akcija na svjetskim berzama u ponedjeljak, vodeći berzanski indeksi u Londonu, Parizu i Frankfurtu nastavili su da bilježe blage dobitke i tokom današnjeg trgovanja.

Analitičari ocjenjuju da tržišta trenutno računaju na stabilizaciju situacije na Bliskom istoku i smanjenje rizika od novih poremećaja u snabdijevanju energentima.

(BBC/Mondo)