Da li je na pomolu kraj energetske krize? Cijena nafte strmoglavo pala

Na svjetskim tržištima, cijena nafte Brent je pala ispod 84 dolara po barelu, dok investitori očekuju otvaranje Ormuskog moreuza.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić / Pelagija/SvitlanaRo/Shutterstock

Cijena sirove nafte Brent, koja predstavlja globalni referentni standard, pala je za 4,7 odsto na 83,24 dolara po barelu. Istovremeno, akcije na azijskim i evropskim berzama porasle su nakon objave o postignutom dogovoru.

Pakistan, koji je posredovao u pregovorima između SAD i Irana, saopštio je da će zvanična ceremonija potpisivanja sporazuma biti održana 19. juna u Švajcarskoj.

Zamjenik šefa diplomatije Irana potvrdio sporazum

Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi potvrdio je tokom razgovora na državnoj televiziji da je sporazum sa SAD finalizovan. Donald Tramp je tim povodom na društvenim mrežama napisao: "Neka nafta ponovo teče!“

Ipak, analitičarka energetskog tržišta Vandana Hari iz kompanije Vanda Insights upozorila je da nedostatak detalja o sadržaju sporazuma može izazvati dodatnu nervozu i neizvjesnost na tržištu.

"To bi moglo da znači još jednu nedjelju neizvjesnosti i velike volatilnosti na tržištu nafte", ocijenila je Hari.

Ormuz bio zatvoren od početka sukoba

Ormuski moreuz praktično je zatvoren ubrzo nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli vazdušne napade na Iran.

Nakon početka sukoba, Teheran je zaprijetio napadima na brodove koji koriste ovaj strateški važan plovni put kroz koji u normalnim okolnostima prolazi oko 20 odsto svjetskog izvoza nafte i tečnog prirodnog gasa.

Berze pozitivno reagovale na sporazum

Globalna energetska tržišta posljednjih mjeseci prolazila su kroz velike oscilacije, a cijene su često naglo rasle ili padale u zavisnosti od razvoja događaja u sukobu između SAD, Izraela i Irana.

Prije početka rata, cijena nafte Brent iznosila je oko 70 dolara po barelu, dok je tokom sukoba dostigla vrhunac od približno 120 dolara.

Na azijskim berzama zabilježen je snažan rast. Japanski indeks Nikkei 225 završio je trgovanje sa rastom od pet odsto, dok je južnokorejski Kospi porastao za 5,2 odsto.

U Evropi je njemački DAX porastao za oko 1,7 odsto, isto koliko i francuski CAC 40, dok je londonski FTSE 100 ojačao za 0,6 odsto.

Normalizacija saobraćaja neće biti brza

Stručnjaci upozoravaju da promet nafte kroz Ormuz neće odmah biti vraćen na nivo prije sukoba.

Prema riječima Endrua Lipoua iz konsultantske kuće Lipow Oil Associates, najprije će morati da budu uklonjene mine iz plovnog puta, što bi moglo da traje od nekoliko nedjelja do čak šest mjeseci.

On je dodao da veliki broj tankera trenutno čeka prolazak kroz moreuz, kao i da će biti potrebno više nedjelja da se proizvodnja i utovar nafte vrate u uobičajene tokove.

Slično mišljenje izneo je i penzionisani kontraadmiral američke mornarice Mark Montgomeri, koji smatra da potpuna normalizacija neće biti moguća preko noći.

"Biće potrebno između mjesec i mjesec i po dana da se uspostavi normalan balans u isporukama i nesmetano kretanje brodova", rekao je Montgomeri.