More progutalo rivu: Hvar ponovo pod vodom, turisti u nevjerici gledali šta se dešava

Stari Grad na Hvaru danas je ponovo poplavljen usljed naglog porasta nivoa mora izazvanog jakim jugom i promjenama vazdušnog pritiska.

Izvor: Facebook video Printscreen

Stari Grad na Hvaru danas je treći put za desetak dana poplavljen zbog izraženih oscilacija nivoa mora, poznatih kao meteorološki cunami ili šćiga. More se izlilo preko rive usljed jakog juga i promjena vazdušnog pritiska.

Nestabilno vrijeme tokom popodneva zahvatilo je more i dio kopna srednjeg Jadrana, dok su oluje na otvorenom moru oslabile približavanjem obali. Do 14.30 u Vodicama je palo devet litara kiše po kvadratnom metru, u Puli osam, a na Murteru sedam, prenosi Dalmacija Danas.

More poplavilo rivu u Starom Gradu

Najizraženija pojava zabilježena je u Starom Gradu na Hvaru, gdje je oko 13.30 nivo mora porastao za oko 40 centimetara iznad prosjeka. More se izlilo na rivu i poplavilo terase pojedinih restorana i kafića, što su brojni turisti posmatrali kao svojevrsnu atrakciju.

Prema podacima lokalnog mareografa, more se potom povuklo oko 15 centimetara ispod prosečnog nivoa, pa je ukupna oscilacija nivoa mora u kratkom vremenskom periodu iznosila oko 55 centimetara. U međuvremenu se nivo mora stabilizovao.

Jugo poremetilo pomorski saobraćaj

Dan je obilježilo umjereno do jako jugo, sa udarima vetra koji su na pojedinim mestima dostizali brzinu od 70 kilometara na čas. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova u prekidu su brojne pomorske linije.

Otkazane su katamaranske linije Jadrolinije 9308 (Mali Lošinj – Ilovik – Susak – Unije – Martinšćica – Cres – Rijeka), 9309 (Novalja – Rab – Rijeka), 323 (Kraljevica – Crikvenica – Senj – Baška – Lopar – Rab – Lun) i 1659 (Split – Bol – Hvar – Vis), sa polaskom iz Splita u 15.30 i povratkom iz Visa u 19.30.

Ne saobraćaju ni linije kompanije Krilo-Kapetan Luka na relaciji Pula – Zadar – Pula, kao ni brod "Naranča" na liniji Dubrovnik – Pomena – Korčula. U prekidu su i brodske linije Jadrolinije 310 (Mali Lošinj – Vele Srakane – Unije – Susak) i 409 (Preko – Zadar).