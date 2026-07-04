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"Vatra se širi nenormalnom brzinom": Veliki požar na Hvaru, sve spasilačke jedinice na terenu

"Vatra se širi nenormalnom brzinom": Veliki požar na Hvaru, sve spasilačke jedinice na terenu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor index.hr
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Veliki požar izbio je u popodnevnim satima na hrvatskom ostrvu Hvar, na području između Jagodne i Ivan Dolca. Na terenu su brojne vatrogasne ekipe, a zbog zahtjevnog i nepristupačnog terena u gašenje su uključena i dva kanadera.

Veliki požar na Hvaru Izvor: X/@factsprime35

Prema informacijama koje su objavili hrvatski mediji, na intervenciji učestvuju pripadnici Dobrovoljnih vatrogasnih društava Hvar, Jelsa i Stari Grad sa četiri vozila i 12 vatrogasaca.

Vatra se brzo širi zbog jakog vjetra

Požar je zahvatio nisko rastinje u blizini mjesta Ivan Dolac, na južnoj strani Hvara, zapadno od Zavale.

Prema navodima očevidaca, vatra se širi izuzetno velikom brzinom zbog jakih udara vjetra.

"Gori na Hvaru, blizu grada Hvara. Kažu da se požar širi nenormalnom brzinom zbog vjetra. Teren je nepristupačan", naveo je jedan čitalac koji je fotografije zabilježio sa trajekta u Starom Gradu.

Drugi očevidac javio je da se gust dim vidi čak i sa ostrva Vis.

"Ne znam koliko se brzo širi, ali udari vjetra su veoma jaki. Po količini dima vidi se da je požar veliki", rekao je.

Na terenu i kanaderi

Zbog složenosti intervencije, vatrogascima iz vazduha pomažu dva protivpožarna aviona - kanadera.

Za sada nema informacija da su ugroženi stambeni objekti niti da ima povrijeđenih. Više detalja o razmjerama požara biće poznato nakon što vatrogasci stave vatru pod kontrolu.

 (Index.hr/Mondo) 

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Hvar požar Hrvatska

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Hvala što ste poslali vijest.

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