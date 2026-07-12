"Umrli smo od straha kad smo ušli unutra": Misteriozni tunel na hrvatskom ostrvu plaši turiste (Video)

Drumski tunel na Hvaru plaši mnoge turiste. Saobraćaj u njemu kontrolišu jedini semafori na ostrvu, a unutra se krije mala tajna.

Izvor: Zajem zaslona/FACEBOOK

Tunel Pitve na Hvaru dugačak je 1.400 metara i povezuje sjeverni i južni dio ostrva.

Jedinstven je prizor, jer više podsjeća na pećinu nego na moderni tunel, a mnogi turisti se plaše da voze kroz njega, piše portal Punkufer.

Zapravo, tunel je pravi adrenalinski nalet.

Širok je samo nešto više od dva metra, jednosmjeran je i nema osvjetljenje.

U prošlosti se dešavalo da jedan od vozača mora da se kreće u rikverc da bi propustio drugog. Danas saobraćaj regulišu dva semafora na svakom ulazu, koji su ujedno i jedini semafori na ostrvu. Ispred jednog od njih je znatna strmina, a postoji i pad u tunelu.

Neki stanovnici Hvara vjeruju da je tunel razlog zašto je na južnom dijelu ostrva manje gužve, ali čak i mještani priznaju da su prvi put kada su se vozili ili šetali kroz njega „umrli od straha“.

Tunel je izgrađen u doba Jugoslavije, 1963. godine, za potrebe snabdjevanja vodom južnog dijela ostrva Hvar i grada Hvara, a kasnije je preuređen za drumski saobraćaj.

U tunelu se krije i mala tajna - vinski podrum.

Otprilike 50 metara od ulaza iz pravca sela Pitve nalazi se vinski podrum. Nalazi se u nekadašnjem rezervoaru za vodu.

U tunelu su tokom njegove izgradnje izgrađena dva rezervoara, ali danas više nisu potrebni i jedan od njih je preuređen u skladište vina za vinariju Hvar, koja se smatra jednom od najboljih u Hrvatskoj.

Tunel ima konstantnu temperaturu koja vrlo malo varira čak i tokom cijele godine, što ga čini idealnim za skladištenje vina.

(Mondo.rs)