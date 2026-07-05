Dežurstvo tokom noći: Veliki požar na Hvaru pod kontrolom, izgorjelo 200 hektara rastinja i borovine

U požaru na Hvaru izgorjelo je 200 hektara trave, niskog rastinja i borovine, a na terenu je cijelu noć dežuralo 60 vatrogasaca.

Izvor: DVD Hvar

Rukovodilac vatrogasaca u županiji Ivan Kovačević rekao je da se bura smirila oko 2.00 časa, te da se očekuje da će oko podne ponovo biti vjetra, ali da ne bi trebao biti jak.

"Noć je prošla prilično mirno, bilo je na južnim rubovima nešto paljenja, to je riješeno i sada imamo skoro čisto stanje", dodao je on.

Vatrogasci su noćas dežurali na južnoj strani ostrva Hvar kod mjesta Ivan Dolac, gdje je juče poslije podne buknuo veliki požar.

Vatra je juče zahvatila nekoliko napuštenih objekata, starijih automobila, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dvije vila. Izgorjelo je i rastinje te dio vinograda.

U gašenju su učestvovale sve operativne snage s ostrva, a zbog nepristupačnog i zahtjevnog terena pomagali su i kanaderi.