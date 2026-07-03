Požari bukte širom Grčke: Mobilisani avioni, izdata upozorenja građanima

Dvanaest aviona za gašenje vode mobilisano je kako bi pomoglo desetinama vatrogasaca koji se bore sa velikim požarom južno od Korinta na Peloponezu, saopštile su grčke vlasti.
Vatrogasna služba je saopštila da se 85 vatrogasaca sa 21 vatrogasnim vozilom, dronovima, volonterima i cisternama sa vodom koje su obezbjedile lokalne vlasti bori da obuzda požar na terenu, u blizini sela Spatovuni, koji je zahvatio i šumu i poljoprivredno zemljište, piše "Katimerini".
Vlasti civilne zaštite izdale su upozorenje na mobilne telefone stanovnicima Spatovunija da se pripreme za potencijalnu evakuaciju ukoliko se izda naređenje.
Za sada nema izvještaja o šteti na imovini ili povredama.
Ranije danas, pet aviona za gašenje vode raspoređeno je kako bi pomoglo kopnenim snagama u gašenju šumskog požara u podnožju planine Agrafa u zapadnoj Tesaliji.
Vatrogasna služba je saopštila da se 25 vatrogasaca sa osam vatrogasnih vozila bori sa vatrom na terenu. Požar je izbio u blizini slikovitog sela Kanalija blizu Muzakija, oko 14 kilometara sjeverozapadno od grada Kardice.
Uzrok šumskog požara nije poznat.
Kasnije popodne, požar na brdu u sjeverozapadnom atinskom predgrađu Aharnes stavljen je pod kontrolu nakon što su u gašenju učestvovala tri aviona za gašenje vatre, uz podršku 32 vatrogasca sa deset vatrogasnih vozila.
Šumski požar u blizini Kalamitsija u sjevernoj oblasti Kavala brzo je stavljen pod kontrolu zahvaljujući 35 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila i dobrovoljaca, kao i uz pomoć dva aviona za gašenje vode.
Desetine šumskih požara izbijaju širom zemlje svakodnevno tokom vrelih i suvih ljeta u Grčkoj. Ove sedmice, u šumskom požaru u selu u blizini Soluna poginule su dvije osobe.
Većina ljetnjih požara uzrokovana je nepažnjom.
Vatrogasna služba upozorila je da sutra postoji veoma visok rizik od šumskih požara u širem području Soluna i Kilkisa, kao i visok rizik u regionu Velike Atine, ostrvu Evija, Korintiji na sjevernom Peloponezu, istočnom Kritu i istočnim ostrvima Egejskog mora, dijelovima Tesalije, uključujući planinu Pelion, kao i u zapadnom Epiru i ostrvu Krf.
(Srna)