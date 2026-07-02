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Vatra progutala bolnicu u Njemačkoj: Ima mrtvih i povrijeđenih, pacijenti hitno evakuisani

Vatra progutala bolnicu u Njemačkoj: Ima mrtvih i povrijeđenih, pacijenti hitno evakuisani

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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U požaru u bolnici u Ludvigslustu poginule su dvije osobe, a više od 30 povrijeđeno. Vlasti istražuju uzrok incidenta.

Izgorjela bolnica u Njemačkoj Izvor: Stuttgarter Zeitung/printscreen/Facebook

Dvije osobe su poginule u požaru koji je izbio u bolnici u sjevernonemačkom gradu Ludvigslust, u blizini Šverina u Nemačkoj, saopštile su vlasti u četvrtak.

Portparolka okruga Ludvigslust-Parchim izjavila je za DPA da su obje žrtve bili pacijenti.

Policija navodi da je više od 30 ljudi povrijeđeno, iako je portparolka okruga rekla da nijedna povreda nije teška.

Prema prvim nalazima, požar je počeo u jednoj bolničkoj sobi. Za sada nije jasno da li su dvije osobe koje su stradale bile u istoj prostoriji.

Krovna konstrukcija bolnice počela je da gori oko 4:30 ujutru (02:30 GMT), navode vlasti. Pacijenti i osoblje evakuisani su iz zgrade nakon što su hitne službe stigle na lice mjesta.

U početku nije bilo jasno koliko je ljudi izvučeno iz bolnice.

Ujutru su se plamen i dim dizali sa krova petospratnice. Ispred bolnice ljudi umotani u ćebad za spasavanje sjedili su na travi ispred zgrade.

Osoblje je guralo pacijente preko bolničkog kompleksa, dok su neki mogli polako da izađu sami. Drugi su čekali u invalidskim kolicima ili na klupama ispred klinike. Mnogi su imali peškire preko ramena.

Prema sajtu bolnice, ustanova ima 160 kreveta. To je jedina bolnica u Ludvigslustu i pruža osnovnu i standardnu medicinsku njegu za region.

(Telegraf/MONDO)

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Njemačka požar

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