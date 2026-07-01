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Bačen Molotovljev koktel na poznati splav u Beogradu: Izbio požar u lokalu usred noći

Bačen Molotovljev koktel na poznati splav u Beogradu: Izbio požar u lokalu usred noći

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Bačen Molotovljev koktel na splav u Bulevaru vojvode Bojovića u Beogradu.

na splav u beogradu bačen molotovljev koktel Izvor: Shutterstock/Breakermaximus/MONDO/Stefan Stojanović

Tokom noći utorka na srijedu 1. jula bačen je Molotovljev koktel na poznati splav u Bulevaru vojvode Bojovića u Beogradu, saznaje "Telegraf". Molotovljev koktel je bačen oko četiri sata iza ponoći.

Prema prvim informacijama pomenutog portala, nepoznata osoba je razbila staklo na splavu i ubacila Molotovljev koktel u lokal. Požar je momentalno izbio.

Na splavu je pričinjena manja materijalna šteta. Izgorjeli su dio inventara i šank.

Policija je obavila uviđaj. Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

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Tagovi

splav Beograd bomba požar

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