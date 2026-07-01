Požar iznad Jablanice: "Er traktor" u akciji gašenja vatre izazvane udarom groma

Na lokalitetu Bunar iznad Jablanice aktivan je požar koji je uzrokovao udar groma, a na njegovom gašenju uključen je i "er traktor".

Izvor: Screenshot / Jablanicalive

Iz Vatrogasne stanice Jablanica za hercegovačke medije je potvrđeno da je "er traktor" do sada imao više izbačaja vode, ali da kuće i drugi objekti nisu ugroženi.

Riječ je o prilično nepristupačnom području do kojeg mogu doći samo terenska vozila. Iz Vatrogasne stanice Jablanica ranije su kazali kako je do lokaliteta potrebno oko sat i pol do dva sata hoda od mjesta gdje se vozila mogu parkirati.

Portoparol Vlade i Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Ćiro Pavlović ranije danas je za Srnu rekao da je noćas gorio otpad i na deponiji "Ubarak" u Mostaru i bilo je više dima, te se nastavlja zasipanje deponije šljunkom.

Prema njegovim riječima, na području Mostara, Čapljine, Stoca i Konjica evidentirani su manji požari gdje su gorjeli trava i nisko rastinje.