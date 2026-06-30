Dobra vijest iz Dalmacije: Borba sa požarom na Čiovu uspješno okončana, vatra više ne prijeti objektima

Veliki požar na Čiovu stavljen je pod kontrolu i više ne ugrožava stambene objekte, a vatru je gasilo oko 150 vatrogasaca sa 40 vozila, te četiri kanadera, izjavio je županijski vatrogasni komandir Ivan Kovačević.
Prema prvim procjenama, požar je zahvatio površinu od oko 100 hektara.
Vatrogasci trenutno rade na sanaciji požarišta i izradi protivpožarne pruge kako bi spriječili ponovno aktiviranje vatre.
U požaru je izgorjelo nekoliko manjih pomoćnih objekata i kontejnera, ali kuće nisu zahvaćene, prenose hrvatski mediji.
Vatrogasci su tokom večeri gasili još nekoliko požara izazvanih nevremenom.
Usljed grmljavinskog nevremena danas poslije podne buknuli su požari i kod Stona i Orebića na Pelješcu, gdje su djelovala dva kanader, kao i u Kaštel Sućurcu.