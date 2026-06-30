Dobra vijest iz Dalmacije: Borba sa požarom na Čiovu uspješno okončana, vatra više ne prijeti objektima

Veliki požar na Čiovu stavljen je pod kontrolu i više ne ugrožava stambene objekte, a vatru je gasilo oko 150 vatrogasaca sa 40 vozila, te četiri kanadera, izjavio je županijski vatrogasni komandir Ivan Kovačević.

Izvor: Facebook/Print Screen

Prema prvim procjenama, požar je zahvatio površinu od oko 100 hektara.

Vatrogasci trenutno rade na sanaciji požarišta i izradi protivpožarne pruge kako bi spriječili ponovno aktiviranje vatre.

U požaru je izgorjelo nekoliko manjih pomoćnih objekata i kontejnera, ali kuće nisu zahvaćene, prenose hrvatski mediji.

Vatrogasci su tokom večeri gasili još nekoliko požara izazvanih nevremenom.

Usljed grmljavinskog nevremena danas poslije podne buknuli su požari i kod Stona i Orebića na Pelješcu, gdje su djelovala dva kanader, kao i u Kaštel Sućurcu.