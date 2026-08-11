Brodovi nasukani zbog niskog vodostaja Dunava, kapetan upozorava: U decembru slijedi "domino efekat"

Vodostaj Dunava i dalje je nizak, a na kritičnoj dionici Bezdan-Apatin-Bogojevo nasukana su tri broda. Kapetan Vladica Zdravković upozorava da se poboljšanje očekuje tek na jesen, dok bi posljedice suše mogle da se osjete i u decembru.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir televizija

Kapetan rječne plovidbe Dunava Vladica Zdravković izjavio je danas da je vodostaj Dunava i dalje nizak uprkos njegovom neznatnom povećanju, kao i da je kritična zona u sektoru plovidbe Bezdan-Apatin-Bogojevo i apelovao na racionalnu potrošnju vode i električne energije.

"Prvo smo imali obustavu tog putničkog transporta, a sada imamo i kargo transporta. Kritična je zona sektor plovidbe Bezdan-Napatin-Bogojevo, tamo imamo tri nasukana broda. Nažalost, ne možemo nešto ohrabrujuće da očekujemo osim ovog sad nekog neznatnog povećanja vodostaja", rekao je Zdravković za K1.

Dodao je da se poboljšanje vodostaja Dunava može očekivati tek tokom jeseni.

"Ali moram i da upozorim da je decembar takođe period niskih vodostaja i to će se kao domino efekat odraziti i na decembar kada treba da bude više akumulacije vode, a opet tada imamo potrošnju zbog grijanja", rekao je Zdravković.

Dodao je da zemlje u okruženju imaju mnogo veće mjere štednje i ukazao na to da su prije nekoliko dana Rumuni potopili tri barže kako bi podigli nivo Dunava.

"Mađari su prvi alarm upalili zbog svojih atomskih centrala i nuklearnih reaktora. Rumuni su potopili svoje tri barže kako bi podigli vodostaj. To je jedna od mjera, ali to nije uobičajeno. To što su Rumuni uradili je jedna od ekstremnijih mjera kako bi podigli vodostaj. Postoje određeni hidro-građevinski objekti koji se zidaju ispod vode i koji usporavaju rijeku, a i podižu njen nivo. To imamo kod Konjskog ostrva u Beogradu, u beogradskom akvatorijumu, kod Slankamena, kod ušća Tise", rekao je Zdravković.

Dodao je da je dionica od Slankamena pa do Tekije plovna i da tu sve sasvim normalno funkcioniše.

"Čak imamo i kruzere koji funkcionišu u tom lokalnom dijelu, na tih par stotina kilometara", rekao je Zdravković.

Kada je riječ o vodostajima drugih rijeka, Zdravković je kazao da Drina uopšte nije u opadanju.

"Drina sa svojim pritokama daje svjež kapacitet reci Savi. Problem su Šabac, Mrđenovac i Kamičak, ali bez obzira na to, određena količina vode dolazi sa Drine i akumulacija Drine je fantastična", rekao je Zdravković.

Odgovarajući na pitanje zbog čega je došlo do ovolikog pada vodostaja Dunava, Zdravković je rekao da to ne treba da čudi zbog veoma visokih temperatura i izrazito sušnog perioda kada nema padavina.

"Normalno je da tada isparava voda. Ovo se ne dešava prvi put, tako je bilo sve od 1909. godine. Priroda nas malo opominje za neke stvari, da treba prema njoj da imamo drugačiji odnos", rekao je Zdravković.

Govoreći o drumskom saobraćaju, Zdravković je rekao da u beogradskom akvatorijumu plovidba funkcioniše za sada normalno.

"Što se tiče transporta, postoje alternativni oblici, na primer železnički transport i saobraćaj je jeftiniji, drumski je nešto skuplji. Naravno da će to uticati na cijene, to je sasvim prirodna stvar", rekao je Zdravković.

(Kurir/K1/Mondo)