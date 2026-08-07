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Ekstremno nizak vodostaj izazvao haos na Dunavu, desetine barži stoje usidrene

Ekstremno nizak vodostaj izazvao haos na Dunavu, desetine barži stoje usidrene

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Ekstremno nizak vodostaj Dunava blokirao je plovidbu desetina barži između Rumunije i Bugarske. Zbog stajanja na vrućini, ugalj na jednoj barži iz Srbije počeo je da dimi.

desetine barži na Dunavu stoje usidrene Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ekstremno nizak vodostaj Dunava stvara ozbiljne probleme za riječnu plovidbu na dionici Đurđu–Ruse. Desetine barži i konvoja su primorane da stoje usidrene, a situacija je dodatno komplikovana jer neka plovila prevoze opasne ili lako zapaljive materije, prenosi Radio Rumunija Aktuelnosti.

Među teretom koji se prevozi nalaze se hemijska đubriva i ugalj. Produženo stajanje, naročito u periodima sa visokim temperaturama, može povećati prateće rizike.

Jedan incident dogodio se u blizini Rusea, nakon što je očevidac primijetio dim koji izlazi iz jedne barže na Dunavu i alarmirao nadležne putem jedinstvenog broja za hitne slučajeve.

Prema navodima bugarskog portala „Ruse Media”, inspektor vatrogasne službe iz Rusea, zajedno sa pripadnicima policije i granične policije, izvršio je provjeru plovila. Barža je bila dio konvoja usidrenog u blizini rumunske obale, pa je slučaj proslijeđen rumunskim vlastima.

Barža, koja je plovila pod zastavom Srbije, prevozila je ugalj. Pretpostavlja se da je, zbog vlage u tovarnom prostoru i visokih dnevnih temperatura, teret počeo da dimi.

Posada je intervenisala kako bi ugasila žarište, a barža je odvučena van akvatorijuma luke Đurđu.

Nizak nivo Dunava nastavlja da ometa riječni saobraćaj i izaziva kašnjenja za prevoznike. U slučaju konvoja koji prevoze zapaljive materijale, dugotrajno zadržavanje može predstavljati dodatni rizik tokom perioda velikih vrućina, piše libertatea.ro. 

(Mondo.rs)

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