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Kako zadržati medicinski kadar u Srpskoj: UKC i Bolnica Trebinje pokreću stambeni projekat za mlade ljekare

Kako zadržati medicinski kadar u Srpskoj: UKC i Bolnica Trebinje pokreću stambeni projekat za mlade ljekare

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i Bolnica „Sveti arhiđakon Stefan – 9. januar“ iz Trebinja produbiće saradnju u oblastima neurohirurgije, ortopedije i kardiologije, ali i na zajedničkom projektu izgradnje stanova za mlade ljekare u Banjaluci i Trebinju.

Doktori i medicina Izvor: Shutterstock

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske i Bolnica "Sveti arhiđakon Stefan – 9. januar" Trebinje produbiće saradnju na polju neurohirurgije, ortopedije i radiće na razvoju kardiologije, kao i na projektu izgradnje stanova za mlade ljekare, kako u Banjaluci, tako i u Trebinju, izjavio je direktor UKC-a Nikola Šobot.

Šobot je nakon sastanka sa direktorom trebinjske Bolnice Nedeljkom Lambetom istakao da sala za interventnu kardiologiju funkcioniše, i to fantastično, te dodao da je urađen čitav niz intervencija zahvaljujući ovom vidu saradnje.

Što se tiče kardiohirurgije, Šobot je rekao da je to veoma veliki i ozbiljan projekat, koji traži vremena, te istakao da se u tom pravcu ne treba previše zalijetati.

"Sigurno da ćemo odlučiti kada i kako, ali da bismo dotle došli, pred nama je puno posla", rekao je Šobot novinarima u Trebinju.

Kada je riječ o stanogradnji za medicinski kadar, on je istakao da su se tokom zajedničkog rada ove dvije zdravstvene ustanove izrodile ideje koje su u širem kontekstu dobre za zdravstvo Republike Srpske.

"I upravo na tim temeljima došli smo do zajedničkog projekta koji će se sprovesti kako u Trebinju, tako i u Banjaluci, a predstavlja izgradnju objekata i stanogradnje za deficitarne kadrove i mlade bračne parove, mlade ljekare učešćem bolnice u Trebinju i UKC-a", rekao je Šobot.

On je naglasio da će se nastojati da se obezbijede stambene jedinice za deficitaran kadar i za sve mlade ljekare koji su neophodni društvu i Republici Srpskoj.

Prema njegovim riječima, to je projekat koji je pred ovim zdravstvenim ustanovama, kojim se pokazuje briga za cjelokupni zdravstveni sistem Republike Srpske.

Šobot je najavio otvaranje novih 550 parking-mjesta u garaži UKC-a, te dodao da se u Banjaluci očekuju manje gužve oko bolnice.

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