Poduhvat banjalučkih hirurga: Uspješno operisani prvi pacijenti oboljeli od migrene

Tim Klinike za plastično rekonstruktivnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske uspješno je izveo tri operativna zahvata u liječenju migrene, čime je napravljen pionirski iskorak u liječenju jednog od najčešćih hroničnih neuroloških oboljenja.

Izvor: UKC RS

Iz UKC-a je saopšteno da je riječ o visokospecijalizovanoj i na ovim prostorima gotovo nedostupnoj hirurškoj proceduri, koja je najveći razvoj doživjela u Sjedinjenim Državama, dok se u Evropi izvodi u ograničenom broju specijalizovanih centara.

Operacije je izveo specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije Goran Vukadinović, nakon dodatnog stručnog usavršavanja u Sjedinjenim Državama u oblasti hirurgije migrene.

Vukadinović je rekao da ovo nije samo uvođenje nove operativne procedure, već otvaranje nove mogućnosti liječenja.

"Cilj mi je da ova visokospecijalizovana hirurgija postane prepoznatljiva i dostupna pacijentima iz Republike Srpske, ali i šire", istakao je Vukadinović.

Iz UKC-a ističu da su prvi pacijenti uspješno operisani i da dosadašnji rezultati predstavljaju snažan podsticaj za dalju primjenu ove metode.