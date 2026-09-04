Pacijentu uklonjen veliki tumor: Uspješna višečasovna operacija na UKC-u Srpske

Hirurški tim Klinike za ortopediju i traumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske uspješno je izveo izuzetno složen operativni zahvat uklanjanja velikog tumora iz pazušne, odnosno aksilarne regije kod pacijenta rođenog 1955. godine.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz UKC-a je saopšteno da je višečasovna operacija predstavljala veliki izazov za hirurški tim zbog kompleksne anatomske lokalizacije tumora.

"U aksilarnoj regiji prolaze važni krvni sudovi i nervne strukture, dok je tumor u konkretnom slučaju bio urastao u krvne sudove i živce pazušne jame, što je zahtijevalo izuzetnu preciznost i oprez tokom cijelog zahvata. Pacijent je nakon operativnog zahvata neurološki i vaskularno stabilan, to jest postoperativni tok protiče uredno", navodi se u saopštenju.

Ortoped i supspecijalista ortopedske onkologije Slaviša Kunarac istakao je da su ovakve operacije kompleksne zbog same anatomije aksilarne regije, gdje se nalaze značajne vaskularne i nervne strukture.

"Dodatni izazov predstavlja činjenica da je tumor bio u neposrednom odnosu sa krvnim sudovima i živcima pazušne jame. Zbog toga je bilo neophodno pažljivo planirati svaki korak operacije i maksimalno sačuvati okolne strukture", rekao je Kunarac.