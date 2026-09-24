Počeo jesenji festival: "Šumice u staklu" privukle pažnju Banjalučana (FOTO/VIDEO)

U Parku "Mladen Stojanović" danas je svečano otvoren peti po redu Jesenji festival cvijeća, plodova i meda, koji je na jednom mjestu okupio više od 30 izlagača.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na festivalu je, kao i svake godine, ponuda raznovrsna. Domaći med, pekmez, rakija, ajvar, prirodna kozmetika i razne unikatne rukotvorine uljepšale su park i privukle brojne posjetioce.

Među šarolikim štandovima koji plijene pažnju Banjalučana, nama je za oko zapao štand Vedrane Pucer iz Banjaluke, vlasnice brenda "Mossfera Studio", koja je prvi put na ovom sajmu izložila svoje nesvakidašnje zelene kreacije - šumice u staklu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vedrana se, naime, bavi izradom zatvorenih terarijuma, odnosno malih, samoodrživih ekosistema u staklenim posudama koji funkcionišu kao prave šume u malom.

"Ovo su zatvoreni ekosistemi u kojima uzgajamo biljke koje ne mogu lako preživjeti na standardnim sobnim temperaturama jer im je potrebna visoka vlažnost vazduha. Zanimljivi su po tome što su izuzetno jednostavni za održavanje, zalivaju se tek jednom u nekoliko mjeseci, a u njima žive i mikroskopski organizmi, takozvani skokuni, koji čiste ekosistem od buđi i truleži. To je potpuno zaokružen svijet koji sam od sebe živi, raste i napreduje“, objašnjava Vedrana za Mondo.

Ideja za ovaj neobičan hobi rođena je iz njene ljubavi prema prirodi i želje da prenese dio šumske čarolije, a prije svega mahovinu, u toplinu doma. Svaki terarijum sadrži pažljivo izgrađen drenažni sloj od vulkanskog kamenja, specijalnu mješavinu zemlje od osam sastojaka, te kombinaciju lokalnih i egzotičnih biljaka poput paprati, puzavica i fitonija...Izrada, kaže, nije teška, ali zahtijeva dosta vremena.

"Neke stvari za izradu nabavljam iz inostranstva, to su neke komponente kojih kod nas, nažalost, još uvijek nema. Većinu biljaka i kamenja i ostalih stvari, skupljam po našim šumama, našim prostorima. Naše mušterije ih od milja zovu 'male šumice u staklu'. Odličan su izbor i za one koji često putuju jer ne moraju brinuti o zalivanju dok su na godišnjem odmoru", dodaje kroz osmijeh ova kreativna Banjalučanka.

Vidi opis Počeo jesenji festival: "Šumice u staklu" privukle pažnju Banjalučana (FOTO/VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 21 21 / 21 AD

Jesenji ugođaj za sve generacije

Jesenji festival u Parku "Mladen Stojanović" tokom narednih dana ponudiće posjetiocima ne samo priliku za kupovinu i degustaciju prirodnih domaćih proizvoda, već i sjajno mjesto za šetnju, druženje i razmjenu iskustava sa lokalnim proizvođačima.

Svi koji žele da u svoj dom unesu komadić prirode, degustiraju vrhunski med ili nabave jesenje sadnice cvijeća, mogu posjetiti manifestaciju svakog dana do nedjelje, 27. septembra.

(Mondo)