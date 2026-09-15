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Mirisi koji podižu raspoloženje i smiruju stres: Evo koje note treba da birate za jesen

Mirisi koji podižu raspoloženje i smiruju stres: Evo koje note treba da birate za jesen

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Otkrijte koji mirisi podižu raspoloženje i smiruju stres. Vanila, lavanda i cimet unose toplinu, mir i energiju u vaš jesenji dan.

Mirisi koji podižu raspoloženje i smiruju stres Izvor: Sofiia Tiuleneva/Shutterstock

Jesen je godišnje doba kada se priroda smiruje, ali mnoge žene tada osjećaju pad energije i blagu melanholiju. Promjena vremena, manjak svjetlosti i brži ritam svakodnevice lako mogu uticati na raspoloženje – ali pravi miris može učiniti čudo. Stručnjaci za aromaterapiju ističu da određene mirisne note imaju moć da umire nervni sistem, smanje stres i probude pozitivne emocije.

Top 5 jesenjih mirisnih nota koje podižu energiju i vraćaju mir

Vanila – melem za dušu

Slatka, topla i nježna, vanila je poznata po svom umirujućem dejstvu. Djeluje kao emocionalni zagrljaj i pomaže da se osjećate sigurno i smireno. Idealna je za večernje sate i hladnije dane.

Citrusne note – energija i osmijeh

Limun, narandža i bergamot odmah bude optimizam. Istraživanja pokazuju da citrusni mirisi smanjuju nivo kortizola, hormona stresa, i pomažu da se bolje fokusirate tokom dana.

Citrusni mirisi podižu raspoloženje
Izvor: Shutterstock

Lavanda – klasik protiv napetosti

Ako ste napeti ili ne možete da zaspite, nekoliko kapi lavande na jastuku ili u difuzeru čini čuda. Umiruje nervni sistem, ublažava glavobolju i vraća unutrašnji balans.

Cimet i karanfilić – za toplotu i osjećaj doma

Ove začinske note bude nostalgiju i stvaraju osjećaj udobnosti. Idealne su za mirisne svijeće i difuzere, naročito tokom kišnih dana kada vam treba dodatna doza topline.

Cimet
Izvor: Shutterstock

Drvenaste note – snaga i stabilnost

Sandalovina, kedar i pačuli imaju uzemljujuće dejstvo. Pomažu da ostanete pribrani i fokusirani, naročito kad ste pod stresom. Sjajno se kombinuju sa citrusima ili vanilom.

Kako da ih koristite

  • Dodajte par kapi eteričnog ulja u aroma lampu ili difuzer.
  • Poprskajte jastuk ili posteljinu prirodnim sprejem s lavandom.
  • Nosite mirisnu kremu za ruke s vanilom ili bergamotom za trenutni efekat smirenosti.
  • Za kuću – upalite mirisnu svijeću s kombinacijom cimeta i pačulija.
Difuzer sa aromatičnim uljem
Izvor: Shutterstock

Miris koji nosite – vaš emocionalni potpis

Izaberite parfem u skladu s raspoloženjem koje želite da postignete.

  • Ako vam treba energija – birajte citrusne i cvjetne mirise.
  • Ako želite mir i opuštanje – lavanda, sandalovina i vanila su vaš izbor.
  • Za večernji izlazak i samopouzdanje – idealni su pačuli, jantar i mošus.

Zaključak

Mirisi imaju moć da promijene tok dana – da umire, podignu i inspirišu. Ove jeseni birajte mirise koji vas podsjećaju na toplinu doma, nježnost i mir u srcu. Neka vaš dom i koža mirišu na spokoj.

(Lepa i srećna/Mondo)

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Tagovi

miris parfemi jesen

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